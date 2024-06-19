Жінка прийшла до музею та розіслала по чатах секс-відео: чим усе закінчилось

В Одеській області до 1 року іспитового терміну засудили жінку, яка перебуваючи біля музею, розсилала секс-відео у чати Viber та в Instagram.

Про це йдеться у вироку Біляївського районного суду Одеської області.

За даними суду, жителька Одеси 11 липня 2023 року об 1:31 була біля музею "Нерубайські катакомби" в селі Нерубайське Одеського району Одеської області. Звідти вона почала розсилати по чатах у Viber та скидати в особисті повідомлення в Instagram два порноролики. В одному із чатів було 2610 учасників, в іншому - 8. Також вона скинула два секс-відео в особисті повідомлення в Instagram двом особам. Для цього вона використала два мобільних телефони.

На суді жінка провину визнала. Вона також зазначила, що у "скоєному щиро розкаялася, пояснила, що зробила для себе відповідні висновки". Свої мотиви жителька Одеси не пояснила.

Суд визнав жінку винною за ч. 2 ст. 301 КК України та засудив до 1 року іспитового терміну.

Вирок суду

Нагадаємо, на Хмельниччині чоловік під час сексу вбив жінку.

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