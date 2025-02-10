Жінка розпалювала піч газовим балончиком: чим це закінчилося

Окрім жінки, від її необачності постраждав 14-річний хлопчик.

У селі Веселинове Миколаївської області жінка намагалася розтопити піч за допомогою газового цангового аерозольного балончика.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.

Через таку необачність газовий балончик спалахнув, а жінка та 14-річний хлопчик, який перебував поряд, постраждали.

Також читайте В Київському монастирі сталася пожежа: які наслідки

З опіками живота, рук та обличчя обидвох госпіталізували до лікарні.

Нагадаємо, раніше у місті Кривий Ріг під час гасіння пожежі рятувальники виявили тіла матері та її дитини в приватному житловому будинку.

Читайте також: