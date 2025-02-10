Жінка розпалювала піч газовим балончиком: чим це закінчилося

Окрім жінки, від її необачності постраждав 14-річний хлопчик.
У селі Веселинове Миколаївської області жінка намагалася розтопити піч за допомогою газового цангового аерозольного балончика.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.
Через таку необачність газовий балончик спалахнув, а жінка та 14-річний хлопчик, який перебував поряд, постраждали.
З опіками живота, рук та обличчя обидвох госпіталізували до лікарні.
Нагадаємо, раніше у місті Кривий Ріг під час гасіння пожежі рятувальники виявили тіла матері та її дитини в приватному житловому будинку.
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