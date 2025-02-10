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Жінка розпалювала піч газовим балончиком: чим це закінчилося

Жінка розпалювала піч газовим балончиком: чим це закінчилося

Жінка і дитина зазнали опіків, розпалюючи піч / Фото: pixabay.com

Окрім жінки, від її необачності постраждав 14-річний хлопчик.

У селі Веселинове Миколаївської області жінка намагалася розтопити піч за допомогою газового цангового аерозольного балончика.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.

Через таку необачність газовий балончик спалахнув, а жінка та 14-річний хлопчик, який перебував поряд, постраждали. 

З опіками живота, рук та обличчя обидвох госпіталізували до лікарні. 

Нагадаємо, раніше у місті Кривий Ріг під час гасіння пожежі рятувальники виявили тіла матері та її дитини в приватному житловому будинку.

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