Жінка стікла кров'ю: на Чернігівщині чоловік жорстоко розправився зі своєю співмешканкою

Під час сварки чоловік схопив ніж і вдарив ним у спину жінці.
Жителя одного з сіл Корюківського району на Чернігівщині засудили до семи років позбавлення волі за вбивство своєї співмешканки.
Про це йдеться на сайті Корюківської міської ради з посиланням на окружну прокуратуру.
Поліцейські з'ясували, що між померлою жінкою та її 39-річним співмешканцем виник конфлікт, під час якого чоловік, у стані алкогольного сп’яніння, вдарив жінку ножем у спину.
В результаті поранення жінка померла від втрати крові впродовж години.
Чоловік свою провину визнав. На даний час вирок суду не набрав законної сили.
Як йдеться у повідомленні, 18 червня Корюківський районний суд визнав винним жителя села Наумівка за частиною 2 статті 121 КК України (умисне нанесення тяжкого тілесного ушкодження, небезпечного для життя в момент заподіяння, що спричинило смерть потерпілої).
Нагадаємо, у Житомирі засудили жінку, яка під час конфлікту вбила чоловіка, який зайшов до неї в гості. Причиною сварки стало те, що гість лаявся та плював у борщ, яким його пригощали.
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