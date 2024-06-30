Жінка стікла кров'ю: на Чернігівщині чоловік жорстоко розправився зі своєю співмешканкою

Під час сварки чоловік схопив ніж і вдарив ним у спину жінці.

Жителя одного з сіл Корюківського району на Чернігівщині засудили до семи років позбавлення волі за вбивство своєї співмешканки.

Про це йдеться на сайті Корюківської міської ради з посиланням на окружну прокуратуру.

Поліцейські з'ясували, що між померлою жінкою та її 39-річним співмешканцем виник конфлікт, під час якого чоловік, у стані алкогольного сп’яніння, вдарив жінку ножем у спину.

В результаті поранення жінка померла від втрати крові впродовж години.

Чоловік свою провину визнав. На даний час вирок суду не набрав законної сили.

Як йдеться у повідомленні, 18 червня Корюківський районний суд визнав винним жителя села Наумівка за частиною 2 статті 121 КК України (умисне нанесення тяжкого тілесного ушкодження, небезпечного для життя в момент заподіяння, що спричинило смерть потерпілої).

Нагадаємо, у Житомирі засудили жінку, яка під час конфлікту вбила чоловіка, який зайшов до неї в гості. Причиною сварки стало те, що гість лаявся та плював у борщ, яким його пригощали.

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