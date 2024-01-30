Жінка створювала фейкові оголошення про "оренду" вигаданих карпатських котеджів: чим усе закінчилося

Правоохоронці викрили у Хмельницькому шахрайку, яка розміщувала онлайн-оголошення про оренду вигаданих котеджів для відпочинку в Карпатах.

Жінка з Хмельницького вигадала схему, згідно з якою вона розміщувала фейкові онлайн-оголошення про оренду котеджів, яких не існувало, в Карпатах. Для бронювання помешкання потерпілі переказували їй завдаток, та згодом "орендодавиця" припиняла виходити на зв’язок.

Про це розповідає Нацполіція.

Шахрайкою виявилася 25-річна львів’янка. Для замовлення місця для відпочинку жінка вимагала сплатити вартість житла за одну-дві доби наперед. Відтак передплата становила від 2 000 гривень. Були й ті, хто розраховувався за весь відпочинок наперед.

Отримавши кошти, зловмисниця або припиняла одразу виходити на зв’язок, або ж продовжувала спілкування, і навіть скидала замовникам геолокацію, де нібито розташований котедж. Однак коли потерпілі приїжджали на місце, виявляли, що такого будинку не існує, а телефон "орендодавиці" вже був вимкнений.

На сьогодні поліцейські встановили близько 60 потерпілих з різних куточків України. Слідчі Хмельницького районного управління поліції за процесуального керівництва прокуратури оголосили 25-річній жінці підозру за ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, в Чернівецькій області співробітники внутрішньої безпеки СБУ спільно з ДБР викрили шахрая, який видавав себе за підполковника спецслужби і “продавав” посади.

Читайте також: