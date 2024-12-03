Жінка три місяці здавала Росії місця дислокації ЗСУ: її пояснення шокують

У Харкові засудили пенсіонерку з Ізюма, яка від травня до липня 2023 року здавала росіянам місця дислокації ЗСУ.

Про це йдеться у вироку Дзежинського районного суду м. Харкова (назва суду недекомунізована - ред.).

За даними суду, підозрюваною є жителька Ізюма, яка погодилась працювати на Росію. Вона від травня по листопад 2023 року передавала росіянам дані про місця дислокації ЗСУ та інформацію про пересування військ та техніки у бік Донецької області.

Матеріали суду

Інформації про наслідки діяльності російської агентки у вироку суду немає. Відомо, що за свою роботу вона не отримувала грошей, а шпигувала для РФ через ідеологічні погляди.

На засіданні суду пенсіонерка провину заперечила, вона відмовилась свідчити.

Донька підозрюваної зазначила, що вона нічого не знала про діяльність своєї матері. Жінка додала, що через проросійські погляди її матері у них часто виникали конфлікти.

Суд проаналізував матеріали справи та визнав жінку винною за ст. 114-2 ч. 3 КК України. Її засудили до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, в Україні засудили військового з СБУ, який відмовився виїжджати з окупованого Енергодара та перейшов на бік Росії.

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