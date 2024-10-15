"Жінка тут – трофей": реклама Третьої штурмової викликала хвилю критики – що не сподобалося українцям

Третя штурмова бригада через свою нову рекламу в рамках популяризації рекрутингу зіткнулася з критикою.

Чому 3-тю ОШБР звинувачують у сексизмі та що не так з цією рекламою, з'ясовував ТСН.ua.

На більшості рекламних плакатів зображені жінки з військовими чи без них і написано: "Я люблю Третю штурмову". На плакатах одна дівчина обіймає військового, сидячи попереду нього на мотоциклі, в іншої військовий віддзеркалюється в сонцезахисних окулярах, третя дівчина з оголеним животом лежить у військового на колінах.

Реклама Третьої штурмової / Фото з Facebook-сторінки Ярослави Кравченко

Третій штурмовій закидають сексизм

Блогерка та керівниця "Дикого театру" Ярослава Кравченко заявила, що на зображеннях зроблено акцент саме на "лоліточність і доступність образу жінки".

Вона зауважила, що Третя штурмова досі завжди робила креативну рекламу. Проте цього разу щось пішло не так.

"Тож чи працює ефективно ця ідея? Ну…ні. Жінка тут якщо й не обʼєкт, то не в формі (візуал на колінах), тобто одразу не на рівних. Жінка тут скоріше – трофей. Чи працює Третя штурмова комунікаційно для рекрутингу краще, ніж це робить офіційна комунікація по мобілізації – факт! Чи завжди ця комунікація коректна?" – написала Ярослава в соцмережах.

Голова ГО "Жінки в медіа", членкиня Комісії з журналістської етики Ліза Кузьменко взагалі вважає, що така реклама закінчується сексуальним насильством під час війни. Про це пише povaha.org.ua.

"Це дуже погана історія. Вона закінчується сексуальним насильством під час війни. Тільки насильство вчиняється своїми щодо своїх, а не в контексті нашого уявлення, що СНПК загроза від російських військових", – переконана Кузьменко.

На думку гендерної експертки Вікторії Арнаутової, така реклама знецінює роль жінок у війську і загрожує поширенням сексуальних домагань.

"Створення об’єктивізуючих образів може підвищити ризик сексуальних домагань у військових підрозділах. Реклама може формувати культурне середовище, де жінок сприймають як об’єкти, що знижує їхню безпеку та підвищує ймовірність неповажної або навіть агресивної поведінки щодо них", – зазначає Арнаутова.

Що кажуть у самій бригаді

На нову рекламну кампанію Третьої штурмової звернув увагу The Washington Post. У виданні зауважують, що громадськість з недовірою ставиться до призову на військову службу, тому військові частини по всій Україні змагаються між собою, щоб поповнити свої виснажені лави. Журналісти WP поспілкувалися з авторами ідеї.

"Це сучасна війна, яка вимагає від нас більшої відкритості. Нам потрібно комерціалізувати та продавати ідею про те, що бути в армії – це круто", – сказала керівниця служби зв’язків з громадськістю 3-ї ОШБр Христина Бондаренко.

Бригада очікувала, що ця кампанія викличе суперечки, але сподівається, що увага піде їй на користь.

За словами Бондаренко, кампанія допомогла отримувати від 150 до 200 заявок щодня. Хоча лише приблизно 1 з 10 заявок закінчувалася зарахуванням, вона вважала це успіхом.

"Ми віримо, що ми створюємо імідж, і ми намагаємося, щоб люди підтримували цей імідж, – сказав артдиректор бригади Влад Кулик, який раніше працював у маркетингу. – Ми гуртуємо людей, які повністю вірять у можливість якнайшвидшого завершення цієї війни".

"Так, війна жахлива. Ми не романтизуємо те, що ви вб'єте ворога, але ми романтизуємо те, що у вас залишаться хороші спогади після війни. У вас будуть друзі, у вас будуть зв’язки, у вас буде багато всього. Ми повинні це збалансувати", – заявив артдиректор 3-ї ОШБр Влад Кулик.

"Ми хотіли створити якийсь світлий настрій, – сказав головний дизайнер Дмитро, який попросив назвати його лише на ім'я через делікатність його військової роботи. – Люди думають, що це якийсь трюк, щоб затягнути тебе в бригаду, дати тобі багнет і воювати в окопах. Ми хотіли сказати, мовляв, війна – це не завжди кров і смерть або хлопці, що воюють. Іноді ти просто розслабляєшся і навчаєшся".

Також у Третій штурмовій, крім фото, опублікували мотиваційне рекламне відео.

Нагадаємо, раніше виник скандал через слова капелана Марка Сергеєва, який грубо висловився про жінок у ЗСУ.

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