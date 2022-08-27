Жінка в армії: як підготуватися до військової служби та зробити зважений крок

Останнім часом темою, яка викликає в суспільстві значний резонанс, стало питання про військовозобов'язаних жінок. Відповідно до Наказу Міністерства оборони України №313 від 11.10.2021 (оновлення 07.02.2022) жінки, які володіють певними професіями, повинні стати на обов'язковий військовий облік. Звичайно, облік - це не мобілізація. Однак, якщо жінка ухвалила для себе рішення про вступ на військову службу, вона повинна бути до цього готовою. Читайте більше про підготовку в матеріалі ТСН.ua.

За словами військового експерта Олега Жданова, створення реєстру військовозобов'язаних жінок планують перенести на 1 січня 2023 року (раніше потрібно було встати на військовий облік до 1 жовтня 2022 року).

За деякими даними сьогодні в українській армії служить близько 38 тисяч військовослужбовиць. Однак, після введення обов'язкового військового обліку ця цифра повинна зрости на понад 1 мільйон осіб. Кожна жінка, яка в майбутньому встане на облік або вирішила вже піти на службу у армію, повинна бути психологічно готовою до нової для себе ролі - захисниці України. І військова волонтерка, експертка з управління персоналом, психологиня та професійна менторка Надія Омельченко описала про те, як жінці підготуватися до неї.

Готовність функціональна

Насамперед, рішення жінки про вступання на військову службу повинне бути добровільним, повністю усвідомленим та свідомо прийнятим. Потрібно зрозуміти "це - моє, чи не моє", а також відчути переконання в необхідності власної військової професії. Адже, якщо в майбутньому військовослужбовиця стикнеться з труднощами на новій роботі, повне усвідомлення того, що вона сама прийняла таке рішення знівелює можливість звинуватити у всьому когось іншого. Це психологиня називає "критерієм зрілості" та зрілого, виваженого рішення.

Готовність інформаційна

Перед тим, як підписувати контракт, жінці варто дізнатися всю інформацію про спеціальність. Тільки в такому випадку можна зробити усвідомлений вибір. Також в майбутньому таке знання допоможе менше відчувати провину чи якісь інші негативні емоції через свій вибір. Наша психіка зменшує тривожність, коли мозок отримує більше інформації про те нове, що нас чекає.

Воля, почуття та психологічна стійкість

Також варто подумати, чи ви здатні піти на оптимально виправданий ризик, швидко приймати рішення у складних ситуаціях та проявляти сміливість. Створіть перелік своїх вольових якостей, від яких буде залежити служба в армії. Сила волі та вольова підготовка - одні з найважливіших у військовій справі.

Чому ви хочете підписати контракт

Варто пам'ятати, що для ефективного виконання інколи досить складних завдань лише матеріальної винагороди недостатньо. Адже ви будете стикатися з ситуаціями, які відрізняються найвищим ризиком для здоров'я чи життя людини. Потрібно чітко усвідомлювати, які у ваших дій чи бездіяльності можуть бути довгострокові перспективи. Як вони будуть впливати на ваші цінності та життя через 5 чи 10 років.

Як щодо сім'ї та роботи

Якщо ви вже прийняли остаточне рішення про вступання на військову службу, потрібно владнати всі приватні питання, як от догляд за родичами, будинком, дитиною тощо. Це допоможе отримати певний внутрішній спокій та значно понизити шкалу тривожності за рідних. А це, в свою чергу, впливатиме на виконання професійних обов'язків та завдань.

Щодо роботи, то на законодавчому рівні місце роботи кожного військовослужбовця та військовослужбовиці повинне бути збереженим за ними на весь термін добровільної служби в лавах ЗСУ під час воєнного стану. Однак вам варто заздалегідь попередити свого роботодавця, щоб він завчасно потурбувався про тимчасове передавання ваших службових обов'язків іншому співробітнику.

Психологічні нюанси, на які варто звернути увагу

Після проходження попередніх етапів, коли жінка вже готова розпочати службу у одному з військових підрозділів України, їм варто підготувати себе до певних психологічних нюансів:

Пд час служби жінка може стикнутися з проявами гендерного дисбалансу в армії. Наразі громадськість в Україні лише починає відходити від стереотипу, що "армія - це нежіноча справа". А тому пройде певний час, поки соціум переосмислить новий образ жінки як активної, самодостатньої та незалежної особи, яка може цілком конкурувати з чоловіками.

Не варто рівняти свої фізичні навантаження до чоловіків - попри гендерну рівність та однакові права, все ж у фізичному плані чоловіки та жінки різні.

Забудьте про упереджене ставлення до диференціації роботи та задач між чоловіками і жінками - в армії вони практично однакові.

Підготуйте себе до систематичного військово-професійного навчання та серйозного фізичного навантаження, а також до постійної оцінки результатів вашої діяльності у вирішенні службових завдань - так ви зможете розвинути адекватну самооцінку, швидку гнучкість та адаптивність в умовах невизначенності.

Відомо, що жінки більш емпатійні, аніж чоловіки. Тому варто підтримувати тих, хто також проходить службу. Нормально просити про допомогу та допомагати самим.

Робіть те, що вам підконтрольне, але не намагайтеся змінити те, що від вас не залежить.

Намагайтеся розкривати критичне мислення, особливо, коли йдуть активні бойові дії та новин стає дуже багато. Варто завжди перевіряти джерела інформації.

Якщо є можливість - перемикайтеся від перегляду новин на відпочинок та виділяйте час на себе.

Гендерна рівність зовсім не означає однаковість. Тому не варто соромитися говорити про свої "жіночі" потреби.

Робота військовослужбовиці - напружена та важка, вона досить сильно впливає на емоційний фон жінки. Якщо відчуваєте, що щось дуже негативне відбувається з вами на рівні емоцій - зробіть все можливе для зустрічі з психологом. Спеціаліст допоможе виділити методи захисту від емоційного вигорання.