Жінка відрізала чоловіку статевий орган: вона розповіла шокувальні подробиці

В Одеській області до 11 років позбавлення волі засудили жінку, яка вбила свого співмешканця та відрізала йому статевий орган. Жінка на суді пояснила, що чоловік вчиняв щодо неї насильство, а тому вона таким чином захищалась.

Про це йдеться у вироку Комінтернівського районного суду Одеської області.

За даними суду, трагедія сталась 3 січня 2022 року в Херсонській області. Жінку звинуватили у тому, що вона порізала свого співмешканця, відрізала його статевий орган та намагалась спалити тіло.

На суді жінка розповіла моторошні подробиці. Вона повідомила, що є татаркою та мусульманкою. Спочатку її життя із потерпілим було нормальним, проте згодом чоловік почав зловживати алкоголем, вимагати у неї грошей, бити та ґвалтувати. Так вона прожила із ним 9 років та терпіла, оскільки "є мусульманкою і її від дитинства навчили, що чоловік головний у родині".

У день трагедії до них в гості прийшов сусід і вони випили вина. Згодом гість пішов, а її співмешканець захотів продовжувати випивати та вимагав від жінки скласти йому компанію. Після відмови підозрювана хотіла піти з дому, оскільки боялась, що чоловік знову її битиме. Проте він силою затягнув її до будинку та погрожував ножем. Під час боротьби вона вихопила ніж та почала відбиватись.

"Від болю та страху вона втратила контроль над собою, вдарила його ножем у правий бік, а потім продовжила наносити удари один за одним, у ті місця, куди попадала. Момент коли відрізала йому статевий орган, вона не пам`ятає, зробила це на рівні підсвідомості, через те, що чоловік ходив голим по хаті та ґвалтував її. Всі ушкодження наносила ножем, не пам`ятає чи намагалася відрізати йому голову, однак на шиї в нього потім бачила надрізи", - йдеться у свідченні жінки.

Також підозрювана додала, що тіло чоловіка спалахнуло випадково, коли вона хотіла покурити.

Клопотання про виклик свідків сторони обвинувачення не заявлялося прокурором, оскільки вони перебувають на тимчасово окупованій території Херсонської області. Свідки сторони захисту відсутні.

Суд визнав жінку винною за п.4 ч. 2 ст. 115 КК України та засудив до 11 років позбавлення волі. Цей вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді.

Вирок суду / Фото: Єдиний державний реєстр судових рішень

Нагадаємо, у Німеччині українка вбила знайомого, бо не хотіла з'їжджати з будинку.

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