Жінка викликала "швидку" 90 разів за рік без причини — чим все закінчилося

Протягом 2024 року громадянка викликала бригаду швидкої медичної допомоги 90 разів. Скаржилася на головний біль, алергію, судоми, задишку тощо. 2025-й розпочався так само — від 1 по 28 січня вона встигла 19 разів викликати лікарів, 9 з яких — лише за останній тиждень місяця.

ПРо це повідомляє КНП Чернігівський ОЦЕМД та МК.

З цих 9-ти викликів було здійснено чотири госпіталізації до медичних закладів. В лікарні пацієнтку обстежували і відпускали додому, тому що причин для подальшого лікування лікарі не вбачали.

Поліція неодноразово наголошувала: за необгрунтований виклик екстрених служб передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність.

"28 січня, після чергового завідомо неправдивого виклику, громадянку було притягнуто до адміністративної відповідальності за ст. 183 Кодексу України про адміністративні правопорушення та накладено штраф у розмірі 3400 грн", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в Києві жінка вдавала хвору в ТЦ. Згодом з'ясувалося, навіщо вона це робила та як її покарали.

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