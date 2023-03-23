Жінка випала з автобуса на Тернопільщині: вона в комі, рідні просять допомогти покарати винних

На Тернопільщині з рейсового автобуса, який їхав до Івано-Франківська, випала 56-річна пасажирка Надія Кордуба. Наразі жінка перебуває в комі в реанімації. Рідні потерпілої просять свідків допомогти покарати винних.

Вони намагаються знайти пасажирів, які їхали 20 березня разом з постраждалою, і можуть розказати правду про те, що сталося, повідомляє видання "20 хвилин".

"Біда в нашій родині. Молимося, аби мама одужала. Вона їхала у Микулинці, спізнилася на свій автобус, тому сіла на той, що їхав до Івано-Франківська. Мала вийти на зупинці біля ресторанного комплексу одразу за кільцем. Але випала з автобуса прямо на кільці перед зупинкою. Сильно вдарилася головою. Зараз – у реанімації без свідомості. Її прооперували, але стан не покращився, вона в комі, - розповів син Віталій.

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Водій автобуса стверджує, що пасажирка сама вискочила на ходу. Родина не знає, що точно сталося, тому розшукує очевидців, які можуть сказати більше. Вони хочуть знати, як з автобуса на ходу можуть випадати люди.

"Я не знаю, не бачив її. Усі були на місцях. На самому кільці зосереджено дивився на дорогу, тому навіть не помітив, як усе відбулося. Одна пасажирка казала мені, що потерпіла раптово підбігла до дверей, та жіночка дуже поспішала, ще тримала сумку в руці. Для чого було бігти? Не розумію. Я зупиняюся одразу за кільцем, - говорить пан Василь. - Секунда... І така біда. Я помітив у дзеркала людину на асфальті, миттєво зупинився, тоді в мене в’їхав тягач", - розповів водій автобуса Василь.

За словами невістки потерпілої, позаду автобуса їхав тягач Volvo. Він не дотримався безпечної дистанції і в’їхав у автобус, коли той зупинився, кажуть у поліції Тернопільської області. Рідні навіть бояться уявити, якби той автомобіль ще наїхав на жінку.

За попередніми даними від правоохоронців, пасажирка готувалася вийти з транспорту на зупинці і, можливо, випадково натиснула на ручку дверей.

Поліцейські та рідні постраждалої наголошують, що будь-яка інформація може стати корисною для подальшого розслідування кримінального провадження і встановлення винних. Залишити інформацію можна, зателефонувавши на лінію "102" або за номером 098 716 98 40.

Нагадаємо, на Вінничині 37-річний мешканець Хмільника зник 21 лютого разом зі своїм автомобілем. Згодом тіло виявили у лісосмузі. Правоохоронцям знадобився місяць, щоб розкрити злочин.

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