Жінка врятувала козулю з-під обстрілів у Куп’янську: зворушлива історія, яка розчулила українців

Військові на фронті - це не лише про знищення ворога, це й порятунок як людей із зони бойових дій, так і тварин.

Українці навіть під обстрілами рятують своїх домашніх улюбленців, і мова не лише про котів та собак. Вивозять і гризунів, і птахів, а цього разу врятували козулю. Її принесли ще зовсім маленькою військові, а жінка виростила тварину і забрала з-під обстрілів. Ще тоді кадри цієї евакуації розчулили українців.

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Історія про косулю

Жінка зі сльозами на очах розповіла й історію як уперше побачила цю косулю, як опікувалася та ростила й чому назвала Писклею.

Це чергова історія й нагадування про те, що таке людяність. Й що наші військові захищають не лише нас, а й братів наших менших і не тільки. До них тягнуться не лише собаки та коти, а й комахи та птахи. Кілька місяців тому мережу замилувала добірка від військових з моментами, де вони на фронті приборкують навіть природу.

Порятунок левиці від “чорних” продавців

Військові на фронті - це не лише про знищення ворога, це й порятунок як людей із зони бойових дій, так і тварин. За два роки повномасштабного вторгнення українці не раз ставали свідками, як військові рятували котів та собак, іноді завдання бувають із ще більшими зірочками, ніж здається. От як наприклад кілька тижнів тому на Запорізькому напрямку українські військові врятували левицю від тортур так званого “власника”. Її імʼя — Ванда, тварина й досі агресивно реагує на людей, що наближаються до вольєра.

За вісім місяців життя левеня встигло пережити багато: його привезли із Запоріжжя до Центру порятунку диких тварин на Київщині. Коли військові вперше побачили Ванду, вона була трохи більшою за кота породи мейн-кун. Врятували її двоє захисників із Запоріжжя, які випадково натрапили на оголошення про продаж левиці й не змогли перегорнути сторінку далі. У Ванди був і братик, однак його “господарі” диких тварин продавати відмовилися.

Врятували життя навіть овечці

Як з’ясувалося пізніше, Ванду вирощували на продаж і годували курячим мʼясом, її довго лікували та зараз тварина у безпеці. Іноді нашим військовим доводиться рятувати тварин і під час обстрілів. Зоозахисники поділилися зворушливою історією овечки Прими, яка дивом вижила після обстрілу на Донеччині, а потім ще й народила дитинча Вуглинку.

Організація UAnimals вивезла цих овець ще у серпні минулого року на запит військового Максима, який врятував Приму після російського артобстрілу ферми. Овечка вибралася з ферми у Ямполі через дірку в обстріляному паркані. Кілька десятків овець, які змогли врятуватись із ферми, потерпали від зграй голодних собак, холоду та обстрілів.

Прима впала у велику яму, де лежали інші мертві тварини. Скільки вона там пробула – невідомо. Але їй пощастило - її врятували.

Ведмідь дочекався на ЗСУ

Схожа історія трапилася і під Лиманом. Коли Збройні Сили України звільнили населений пункт, знайшли постраждалого ведмедя зачиненим у вольєрі, тварина дивом вижила, адже у 3-х метрах від його вольєра усе було вщент знищено.

Медвідь мав контузію, але тепер він під захистом волонтерів проходить лікування. А 2023 року на фронті розгорнули цілу спецоперацію з порятунку Мані - корови, чия господарка загинула через ворожі обстріли.

Як поліцейські витягували собаку з води

Не покинули тварин і тоді, коли окупанти підступно підірвали Каховську ГЕС, військові та правоохоронці тоді теж не залишали тварин, на камеру потрапили кадри як поліцейський рятує собаку, яка мало не потонула.

І якщо хтось досі думає, що тварини чогось не розуміють, то послухайте наступну історію, як врятовані відплачують за добро. Наприклад, українські кабани "вполювали" російську ДРГ у Чорнобильській зоні. Сталося це ще у 2023 році, коли ворожа група зуміла якимось чином оминути українські пости контролю і спостереження.

Ласка в бліндажі

Приборкати військовим вдається й інших диких тварин, одного разу в бліндаж до бійців забралася навіть ласка, а ті підгодовували її паштетом.

Бували й менш приємні моменти. Просто в бліндажі до військових часто забираються миші, і їх буває так багато, що у схованці просто ними кишить. А ті не боялися, ані людей, ані котів. Особисті речі доводилося ховати в ящиках, бо миші гризли все — від цигарок до шампуню.

Змій теж вистачає

А одного разу військові залишили зворушливий меседж для наступних підрозділів про сусідку по бліндажу — мишу на імʼя Вероніка. На інструкції написали, що Вероніка їсть сухарі і печиво, а коли сита, не шарудить і не заважає спати. Знаєте, звучить як інструкція, що зробити, щоб в дівчини був гарний настрій.

Але в бліндажах українським військовим докучають не лише миші і пацюки, але й інші непрохані гості. Так, в одному із бліндажів наших захисників оселилися змії. Відео, як дві рептилії повзають між дерев'яними балками стелі бліндажа, опублікували у Мережі. Одна з них навіть встигла поміняти шкіру, а стару залишила у "подарунок" бійцям.

Але й такі візити повзучих військові навчилися сприймати з гумором. Кажуть, то просто "до когось дружина з тещою приїхали погостювати".

Коти - справжні побратими

Буває й коли свої бліндажі бійці ділять разом із тваринами. Шматок каремата на двох, щоб відпочити між чергуваннями, та пухнастик на руках — комфорт окопного життя. Навіть у таких непростих умовах наші хлопці піклуються про місцевих тварин, які продовжують жити серед руїн.

Неможливо не згадати й історію про кота Шайбу, якого шукала вся країна, коли той зник, а з’ясувалося, що він нікуди не зникав, а влаштовував особисте життя, просто на іншій позиції, де були кішечки.

А у вересні 23-го року Шайба отримав нагороду за допомогу зі зборами, яку надав бригаді свого власника та військовим з інших бригад. Його господар, Олександр Ляшук тоді зазначив, що це перший випадок, коли кіт отримав волонтерську нагороду.

А час від часу ці двоє милують українців то обіймами, то поцілунками.

Знаменитий кіт на всю країну

Шайба - вже давно зірка соцмереж, військові знайшли його поблизу позицій на півдні, коли коту було лише кілька тижнів. Його та сестру хтось викинув біля сільського продуктового магазину, а українські захисники – знайшли і відгодували. Врятований Шайбік став справжнім другом для військового Олександра Ляшука, який несе службу на південному напрямку фронту.

Без пухнастика, який обзавівся не тільки розгрузками та іменними шевронами, а й вишиванкою, не проходять ані збори на потреби підрозділу його власника, ані ефіри з Ляшуком на телебаченні. А тепер ще й мурал у столиці нагадує про цю історію перехожим.

До котів на фронті - особливе відношення, вони стали вже своєрідними оберегами для наших військових, тож там регулярно проходить і котяча ротація.

Тож народ, який навіть у найскладніші моменти ділиться їжею з тваринами та витягує їх з під обстрілів, а в перервах заціловує - неможливо перемогти.

Тим часом у Києві на Печерську чоловік ногою так вдарив пуделя, що той не зміг підвестися.

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