Жінка врятує Україну: відомий астролог назвав її ім'я

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%.

Відомий астролог Влад Росс здивував новим прогнозом - президентом США стане жінка.

Про це повідомляє ТСН.ua.

За його даними, саме ця жінка врятує Україну. Влад Росс також додав, що його попереднє передбачення вже почало збуватися.

"Раніше я говорив, що в кінці президентства Джо Байдена замінить жінка і її оголосять наступним президентом США. Мій прогноз може залишатися дійсним - Камала Гарріс зараз має всі шанси стати чинним президентом", - сказав він.

Астролог також згадав свій попередній прогноз. Зокрема, раніше Влад Росс казав, що жінка врятує Україну, і вважає, що перемогти зможе той кандидат, де буде пара – чоловік і жінка.

"Якби Дональд Трамп обрав віце-президенткою Ніккі Гейлі, у нього шанси на перемогу стали б вищими. А якщо Камала Гарріс піде у тандемі з чоловіком – наприклад, губернатором штату Каліфорнія Гевіном Ньюсомом, ця пара цілком може здобути перемогу і не допустити до влади Дональда Трампа, який знищить Україну", - додав він.

Нагадаємо, Влад Росс передбачив, коли закінчиться війна і назвав цікаві деталі.

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