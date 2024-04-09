Жінка, яка пошкодила бус працівників ТЦК на Хмельниччині, заплатить штраф – яка сума

У Хмельницькій області жінки напали на автомобіль представників ТЦК та СП, а самих співробітників військкомату прогнали. Напад стався на військовослужбовців Шепетівського РТЦК. Одну із жінок, машиністку з прання білизни Кунівського закладу дошкільної освіти "Берізка", оштрафували на 85 грн за вчинення дрібного хуліганства (стаття 173 Кодексу про адміністративні правопорушення).

Про це йдеться у рішенні Ізяславського районного суду Хмельницької області повідомляє "Главком".

Як вказано у матеріалах справи, 29 березня жінка, перебуваючи поблизу місцевого будинку культури, висловлювалась нецензурною лайкою у бік представників ТЦК та СП і дерев’яною палицею пошкодила вікна в автомобілі Mercedes-Benz, яким пересувалися військові.

У суді порушниця визнала вину та щиро розкаялася. Просила суд врахувати її важкий емоційний стан, пов’язаний із постійними переживаннями за сина, який є мобілізованим. Пообіцяла у подальшому протиправних дій не вчиняти.

Обставиною, що пом’якшила відповідальність порушниці, суд зарахував щире каяття. Окремо взяв до уваги те, що жінка раніше не притягувалася до відповідальності і факт того, що працює у дошкільному закладі.

Крім штрафу, жінка також має заплатити 605,6 грн судового збору.

Нагадаємо, на Франківщині військком організував "службу" футболістам та тренерам місцевого клубу – що йому "світить".

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