Жінка, яка тяжко захворіла, шукає господаря для своїх котів (фото)

Жінка, яка тяжко захворіла, шукає господаря для своїх котів (фото)

Жінка каже, що тварини не виживуть на вулиці, бо ніколи там не жили.

Мешканка Миколаєва, яка тяжко захворіла, шукає господаря для своїх домашніх улюбленців.

З таким проханням Alla Telezhnyak звернулася до небайдужих громадян у фейсбук-групі "Котоберфест".

"Звертаюсь до вас з проханням врятувати моїх двох красенів Яроша (Ярік) й Броніка (Броня). Я захворіла. У мене онкологія, яка стрімко розвивається. Я борюсь, як можу. Але я повинна потурбуватись про майбутнє моїх малих. Вони народились 19 серпня 2014 року, це два рідних братика. Кастровані. Найбільш лагідні та добрі котики. Будь ласка, візьміть їх до себе, ви не пошкодуєте! Або допоможіть знайти їм господаря. Благаю вас! Вони не виживуть на вулиці, бо ніколи там не жили", - написала жінка.

Вона також опублікувала фото своїх домашніх улюбленців.

Хто хоче допомогти жінці і стати новим господарем Яріка та Броні - пишіть Alla Telezhnyak.

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