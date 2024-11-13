Жінка, яка здійснила наругу над могилою “Да Вінчі”, потребує лікування — прокуратура

Прокуратура просить застосувати примусові заходи лікування до підозрюваної у вчиненні наруги над могилами українських захисників на території парку "Аскольдова Могила" у Києві. 60-річна жінка не усвідомлювала свої дії через психічні розлади.

Про це повідомили у Київській міській прокуратурі.

У повідомленні нагадали, що у ніч проти 20 червня 2024 року ця особа зайшла на територію меморіалу та з невідомих причин почала зривати та ламати пам’ятні таблички, розбивати лампадки та нівечити державний прапор України на місцях поховання загиблих захисників України – Дмитра Коцюбайла з позивним “Да Вінчі”, Андрія Пильщикова з позивним “Джус”, а також Павла Петриченка.

“Встановлено, що жінка неодноразово перебувала на стаціонарному лікуванні у медзакладах, що надають психіатричну допомогу. Висновком судово-медичної експертизи встановлено, що підозрювана за своїм психічним станом не усвідомлює свої дії та не здатна керувати ними”, - повідомили у прокуратурі.

Після завершення досудового розслідування прокуратура скерувала до суду клопотання про застосування щодо жінки примусових заходів медичного характеру.

“До підозрюваної застосовано запобіжний захід у вигляді поміщення до закладу з надання психіатричної допомоги в умовах, що виключають небезпечну поведінку особи”, - наголосили у повідомленні.

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Нагадаємо, у ніч проти 20 жовтня на Личаківському цвинтарі у Львові невідома особа сплюндрувала могили українських воїнів, які загинули в російсько-українській війні.

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