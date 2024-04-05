Жінка з Одещини дізналася про власну вагітність під час пологів: чим все закінчилося

Жінка з Одещини народила, не знаючи про власну вагітність.

В одному з сіл Одеської області сталася неймовірна подія - молода жінка народила дитину, навіть не знаючи, що вона вагітна.

Про це повідомляє Центр Екстреної Медичної Допомоги та Медицини Катастроф Одеської області.

Виклик надійшов опівночі 4 квітня до Єдиної оперативної диспетчерської Центру. Молода жінка скаржилася на температуру та біль у животі. Бригада № 86 у складі фельдшера Іллі Кравця та водія Вадима Нінова прибула на місце через 10 хвилин, а вже за три хвилини приймала у пацієнтки пологи.

Як з'ясувалося, біль у животі виявився симптомом пологової діяльності, про яку майбутня мама навіть не здогадувалася. На світ з'явилася дівчинка, стан якої фельдшер оцінив у 6 балів за шкалою Апгар. Малюк закричав після тактильної стимуляції, проведеної медиком.

Після пологів новоспечену маму та її доньку передали бригаді № 81 на чолі з лікарем Кременцовим. Їх доправили до пологового відділення Чорноморської міської лікарні для надання необхідної медичної допомоги.

"Сподіваємося, що і таке неочікуване батьківство стане щасливим та радісним для родини. Бажаємо мамі та донечці міцного здоров'я!" - прокоментували подію у Центрі Екстреної Медичної Допомоги та Медицини Катастроф Одеської області.

Нагадаємо, на Рівненщині жінка народила 11-ту дитину у власній автівці. 40-річна жінка зателефонувала до "швидкої" та повідомила, що у неї відбуваються стрімкі пологи. Тому вона була змушена народжувати дитину в автомобілі дорогою до лікарні у Зарічному.

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