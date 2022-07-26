Жінка з Рівненщини захворіла на малярію: де вона підхопила тропічну недугу

У жительнки Рівненської області виявивли тропічну малярію. Хвора інфікувалась у Танзанії, де перебувала на початку липня.

Про це сьогодні, 26 липня, повідомили у Рівненському центрі контролю та профілактики хвороб.

Як розповіли медики, ще під час повернення додому з Танзанії, жінка вже почувалась зле й відразу звернулась за медичною допомогою.

Під час обстеження в її крові було виявлено малярійні плазмодії. Пацієнтці відразу призначене специфічне лікування. Сьогодні її стан задовільний.

Фахівці кажуть, що у Рівненській області через потепління і наявність комарів роду Anopheles є всі передумови для поширення малярії, тому вони провели епідеміологічне розслідування. За потенційним вогнищем захворювання експерти будуть стедити впродовж наступних 3 років.

Медики зазначають, що малярія - небезпечне важке паразитарне захворювання, збудники якого передаються людині через укус комара роду Anopheles. Симптомами хвороби є лихоманка, головний біль, сильне потовиділення, порушенням роботи нервової та інших систем організму. Часто виникають такі ускладнення, як збільшення печінки та селезінки, анемія, жовтяниця. Тяжкий перебіг може призвести до смерті хворого.

"Вкотре нагадуємо, що захворюванню на малярію можна запобігти, або, принаймні, полегшити його перебіг. Під час виїзду в країни, де є ризик її передачі, необхідно пройти курс хіміопрофілактики протималярійними препаратами, який, згідно з рекомендаціями ВООЗ, розпочинається за тиждень до поїздки, триває протягом всього терміну перебування та протягом 4 тижнів після повернення", - наголошують лікарі.

Під час подорожі фахівці радять захищати себе від укусів комарів: перебувати у приміщенням з протимоскітними сітками, користуватись репелентами та фумігаторами.

"У разі щонайменшого нездужання після повернення з ендемічної щодо малярії країни потрібно негайно звернутись в медичний заклад, адже своєчасна діагностика і лікування дозволять зберегти ваше здоров’я та життя", - підсумували експерти.

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