Жінка з вікна кликала на допомогу: під Запоріжжям двоє перехожих винесли з задимленої квартири немовля

Жінка з вікна кликала на допомогу: під Запоріжжям двоє перехожих винесли з задимленої квартири немовля

Двоє чоловіків, які виявилися правоохоронцями, врятували немовля.

У Приморську Запорізької області на пожежі двоє чоловіків врятували 9-місячну дитину. Вони винесли немовля із задимленої квартири. Рятівниками виявилися правоохоронці, у яких був вихідний.

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Про порятунок дитини розповіли у пресслужбі Запорізької поліції.

У місті Приморську на вулиці Вересневій в одній із квартир багатоквартирного будинку сталася пожежа. Всередині перебувала жінка з 9-місяним немовлям. Злякавшись, жінка відкрила вікно та почала кликати на допомогу. В дворі будинку випадково опинились двоє чоловіків - працівників поліції, у яких був вихідний день.

Поліцейські викликали рятувальників і швидку, а самі розділилися, щоб допомогти жінці. Один з них залишився на сходовому майданчику та перекрив подачу газу до будівлі, а другий зайшов до задимленої квартири, де у дальній кімнаті розшукав 9-місячного хлопчика, який спав.

Дитину винесли на повітря та передали медикам швидкої, які разом із працівниками ДСНС прибули на місце події. Хлопчик не постраждав.

Нагадаємо, що четверо людей, двоє з них діти - отруїлись чадним газом під час нічної пожежі в Одесі.

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