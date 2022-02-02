Жінка з вікна кликала на допомогу: під Запоріжжям двоє перехожих винесли з задимленої квартири немовля

Двоє чоловіків, які виявилися правоохоронцями, врятували немовля.
У Приморську Запорізької області на пожежі двоє чоловіків врятували 9-місячну дитину. Вони винесли немовля із задимленої квартири. Рятівниками виявилися правоохоронці, у яких був вихідний.
Про порятунок дитини розповіли у пресслужбі Запорізької поліції.
У місті Приморську на вулиці Вересневій в одній із квартир багатоквартирного будинку сталася пожежа. Всередині перебувала жінка з 9-місяним немовлям. Злякавшись, жінка відкрила вікно та почала кликати на допомогу. В дворі будинку випадково опинились двоє чоловіків - працівників поліції, у яких був вихідний день.
Поліцейські викликали рятувальників і швидку, а самі розділилися, щоб допомогти жінці. Один з них залишився на сходовому майданчику та перекрив подачу газу до будівлі, а другий зайшов до задимленої квартири, де у дальній кімнаті розшукав 9-місячного хлопчика, який спав.
Дитину винесли на повітря та передали медикам швидкої, які разом із працівниками ДСНС прибули на місце події. Хлопчик не постраждав.