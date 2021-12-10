Жінка загинула, її коханий у лікарні: у Донецькій області затримали чоловіка, який підірвав подружжя гранатою

Під час сварки зловмисник пожбурив у сімейну пару гранату.
У Покровську Донецької області поліція затримала чоловіка, який влаштував вибух у селі Звірове. Зловмисник під час конфлікту пожбурив у подружжя, у якого перебував у гостях, гранату.
Про це повідомляє пресслужба Нацполіції Донецької області.
Подія сталася учора, 9 грудня у селі Звірове Покровського району у приватному будинку, де мешкали 47-річна жінка разом зі своїм 43-річним співмешканцем. До подружжя у гості приїхав 44-річний колишній співмешканець жінки. Вони поконфліктували, і під час сварки гість пожбурив у сімейну пару гранату, попередньо, Ф-1.
Жінка загинула, чоловік - у лікарні з осколковими пораненнями.
Сам правопорушник отримав незначні ушкодження та від медичної допомоги відмовився.
"Фігурант затриманий в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним є житель Слов’янська, раніше судимий за незаконне поводження зі зброєю та крадіжку. Усі зібрані речові докази спрямовано на експертизу", - повідомили у поліції.
Підривникові загрожує покарання за умисне вбивство та замах на умисне вбивство.
Нагадаємо, що в одному із сіл Самбірського району Львівської області 10 грудня 40-річний чоловік жорстоко вбив свою вагітну 31-річну дружину та перерізав собі горло. Свідком розправи стала 10-річна донька подружжя, яка втекла до бабусі та дідуся.
Читайте також:
- На Донеччині в приватному будинку вибухнув тротил: є загиблі та постраждалі
- Забив до смерті, заховав тіло і допомагав шукати: у Запорізькій області за вбивство знайомого засудили чоловіка
- Пожежа в автомобілі, де знайшли автомат із дистанційним керуванням у Дніпрі: копи розслідують підготовку до вбивства