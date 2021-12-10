Жінка загинула, її коханий у лікарні: у Донецькій області затримали чоловіка, який підірвав подружжя гранатою

Жінка загинула, її коханий у лікарні: у Донецькій області затримали чоловіка, який підірвав подружжя гранатою

Під час сварки зловмисник пожбурив у сімейну пару гранату.

У Покровську Донецької області поліція затримала чоловіка, який влаштував вибух у селі Звірове. Зловмисник під час конфлікту пожбурив у подружжя, у якого перебував у гостях, гранату.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції Донецької області.

Подія сталася учора, 9 грудня у селі Звірове Покровського району у приватному будинку, де мешкали 47-річна жінка разом зі своїм 43-річним співмешканцем. До подружжя у гості приїхав 44-річний колишній співмешканець жінки. Вони поконфліктували, і під час сварки гість пожбурив у сімейну пару гранату, попередньо, Ф-1.

Жінка загинула, чоловік - у лікарні з осколковими пораненнями.

Сам правопорушник отримав незначні ушкодження та від медичної допомоги відмовився.

"Фігурант затриманий в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним є житель Слов’янська, раніше судимий за незаконне поводження зі зброєю та крадіжку. Усі зібрані речові докази спрямовано на експертизу", - повідомили у поліції.

Підривникові загрожує покарання за умисне вбивство та замах на умисне вбивство.

Нагадаємо, що в одному із сіл Самбірського району Львівської області 10 грудня 40-річний чоловік жорстоко вбив свою вагітну 31-річну дружину та перерізав собі горло. Свідком розправи стала 10-річна донька подружжя, яка втекла до бабусі та дідуся.

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