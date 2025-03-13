Жінка заплатила пів мільйона за "юридичну допомогу" синові, якого мобілізували: нова схема шахраїв

На Миколаївщині жінка заплатила шахраям пів мільйона гривень за нібито допомогу синові призовного віку в уникненні мобілізації.

Про це передає поліція Миколаївської області.

60-річна жінка на одній із соціальних платформ, переглядаючи відеоролик, в коментарях попросила про надання юридичної допомоги її сину. Через деякий час жінці почали телефонувати невідомі, які представлялися правозахисниками та фахівцями із питань допомоги чоловікам призовного віку, та повідомляли, що можуть їй посприяти за певну грошову винагороду.

Потерпіла погодилася на пропозицію спочатку одного "фахівця", а згодом коли той перестав виходити на зв’язок, і іншого. Загалом жінка перерахувала на рахунки зловмисників 495 тисяч гривень.

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За вказаним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 190 КК України "Шахрайство". Правоохоронці розшукують причетних до злочину осіб для притягнення їх до відповідальності. За вчинене зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років.

Поліція закликає бути пильними та обережними під час перегляду мережі інтернет та спілкування на соціальних платформах. Зловмисники використовують різні способи, щоб виманити особисті дані та заволодіти грошовими коштами. Якщо ж ви все ж стали жертвою шахрайських схем, терміново звертайтесь до найближчого відділу поліції або телефонуйте 102.

Раніше у Харкові затримали чоловіка, який виманював гроші у сімей полонених.

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