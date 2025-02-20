Жінка звернулась до "кримінального авторитета", щоб зґвалтував її колишнього: все закінчилось несподівано

У Запоріжжі жінка вигадала, як помститись колишньому за сексуальне насильство над неповнолітньою. Проте її покарали теж.

У Запоріжжі до двох років іспитового терміну засудили жінку, яка звернулась до "кримінального авторитета" з проханням зґвалтувати її колишнього співмешканця.

Про це йдеться у вироку Хортицького районного суду м. Запоріжжя.

За даними суду, жінка дізналась про те, що її колишній співмешканець зґвалтував неповнолітню дівчину. Згодом чоловіка затримали та помістили у СІЗО.

Тоді вона звернулась до "кримінального авторитета", який був ув`язненим в ДУ "Запорізький слідчий ізолятор". Під час телефонної розмови вона розповіла йому, у чому підозрюють її колишнього та попросила про "вчинення відносно нього дій сексуального характеру, з метою помститися останньому за зґвалтування неповнолітньої".

Матеріали суду

Про це дізнались правоохоронці. Жінка під час досудового слідства уклала угоду з прокурором. Суд визнав її винною за ч.1 ст.255-3 КК України та засудив до 2 років іспитового терміну.

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