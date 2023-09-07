Жінкам обмежать виїзд за кордон: депутат пояснив, кого це стосується

Жінки з медичною або фармацевтичною освітою повинні стати на військовий облік від жовтня 2023-го. Вони набувають статусу військовозобов'язаних, для яких виїзд за кордон обмежений.

Про це в в коментарі РБК-Україна заявив член парламентського Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, представник президента в Раді Федір Веніславський.

"Якщо вони (жінки - Ред.) будуть стояти на обліку, то вони набувають статусу військовозобов'язаних. А військовозобов'язані виїжджають за кордон у тому порядку, який встановлено для військовозобов'язаних. Тобто якщо будуть окремі якісь документи, які дають право на тимчасовий виїзд - тоді так, вони зможуть поїхати. Якщо немає - тоді вони також, як і чоловіки, будуть обмежені у праві виїзду", - наголосив депутат.

Веніславський зауважив, що жінки, які мають споріднені з військовою справою військово-облікові спеціальності, від цієї ж дати можуть стати на облік добровільно.

"Розширювати перелік спеціальностей у жінок, які мають обов'язково ставати на облік, на даний момент не планується", - додав він.

Депутат нагадав, що торік парламент вніс зміни до статті 1 закону про мобілізаційну та передбачили, що на обов'язковий військовий облік мають стати жінки з медичною або фармацевтичною освітою.