Жінки-держслужбовиці можуть виїжджати за кордон: в уряді назвали умови

Жінки-чиновниці, які мають неповнолітніх дітей, зможуть виїжджати за кордон.

Нещодавно в Україні запровадили нові правила перетину кордону для держслужбовців та представників органів місцевого самоврядування. Проте жінки-посадовиці, які мають неповнолітніх дітей, можуть безперешкодно відвідувати їх за кордоном.

Про це йдеться у Telegram-каналі "Уряд онлайн".

Умови перетину кордону для жінок-держслужбовців, які мають дітей до 18 років:

свідоцтво про народження чи завірена його копія, чи інший документ, який засвідчує, що жінка має неповнолітню дитину;

відмітки в базі ДПСУ про перетин українського кордону дитиною чи дітьми;

у разі відсутності відомості про перетин кордону, потрібно мати довідку про перебування дитини чи дітей на консульському обліку в іншій країні;

також перетинати кордон жінка-посадовиця може безпосередньо з дитиною чи дітьми.

Заборона на виїзд чиновників за кордон

Кабінет Міністрів 27 січня ухвалив постанову, яка забороняє на час війни виїзд чиновників за кордон без поважних причин. Покинути Україну можна лише на підставі документів про службові відрядження.

Постанова також стосується жінок-держслужбовиць.

Це сталося після скандалу з нардепом Миколою Тищенком, який вирушив до Таїланду начебто на "зустріч з українською громадою".

У ДПСУ розповіли, що попри дію заборони щодо чиновників, вже є випадки, коли держслужбовці намагалися виїхати за кордон без поважних на те причин.

Читайте також: