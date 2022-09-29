Жінки на війні: гігієна, інтимне здоров'я, догляд за волоссям та інші проблеми захисниць

Жінки на війні стикаються не лише з особливостями військового побуту, але й певними специфічними проблемами - болем під час місячних, відсутністю засобів інтимної гігієни тощо. І тому дуже важливо, щоб захисниці знали, як доглядати за собою в польових умовах. Читайте більше про це в матеріалі ТСН.ua.

За останніми даними в лавах ЗСУ безпосередньо служить понад 38 тисяч військовослужбовиць, з них на передовій перебуває понад 5 тисяч, а ще є цивільні жінки, які також працюють в Збройних Силах України. Жінкам в польових умовах буває непросто, адже їхня фізіологія відрізняється від чоловічої. ТСН.ua зібрав практичні та корисні поради, які допоможуть захисницям правильно доглядати за своїм здоров'ям в армії.

Інтимне здоров'я та менструація в окопах

Лікарка-гінекологиня Вікторія Бугро дала для "Бабель" відповіді на найпоширеніші запитання, які пов'язані з інтимним здоров'ям жінки та менструацією на передовій.

Якщо військовослужбовиця перебуває в окопі, де існують проблеми з проточною водою, і в неї почалася менструація, можна скористатися будь-якими вологими серветками (пахучі, дитячі, зі спиртом). В такий час дуже важлива гігієна, а саме - очищення зовнішніх статевих органів від виділень. Варто звернути увагу, що робити це потрібно від лобка до ануса, а не навпаки. Так ви не занесете у зону вульви кишкову флору. Також можна використати воду з відкритої водойми, якщо така є неподалік.

Що краще взяти для бойових виходів - прокладку чи тампон? Тампонами на передовій краще не користуватися. Справа в тому, що їх потрібно обов'язково змінювати раз на 4-8 годин в звичайних умовах і частіше, коли є ризик зневоднення і розвитку бактеріальних інфекцій. На війні зробити це може бути непросто. А якщо надовго залишити у тілі тампон, це призведе до серйозних захворювань, в тому числі синдрому інфекційно-токсичного шоку. Цей стан супроводжується непритомністю та різким падінням артеріального тиску. Але в будь-якому випадку від запальних процесів в органах малого тазу не вберегтися.

А тому під час бойових виходів на передовій краще користуватися прокладками. Якщо у вас немає доступу до звичайних магазинних прокладок, можуть підійти будь-які шматки тканини, які вбирають вологу. За потребою можна їх міняти. За можливості тканину можна також прати та сушити. В інших випадках краще спалити.

В мирний час дуже популярні менструальні чаші, спеціальні трусики, багаторазові прокладки, але ними користуватися в польових умовах складно. Та й дістати такі засоби не завжди можливо. Вміст менструальної чаші доведеться регулярно виливати, а саму ємність добре очищати.

У багатьох жінок в перші дні менструації виникають сильні болі, тому потрібно подбати про те, щоб в аптечці завжди були нестероїдні протизапальні препарати (ібупрофен, німесил тощо). Вони допоможуть зняти інтенсивний біль. Якщо ви плануєте йти на фронт і знаєте, що у вас сильні болі під час менструації, обов'язково проконсультуйтеся у гінеколога. Часто лікар призначає комбіновані оральні контрацептиви, які можуть не лише запобігти небажаній вагітності, але й зменшити біль.

Військовослужбовиці на передовій можуть зіткнутися з такою проблемою як повне зникнення менструації. Це - нормальна реакція організму на сильний стрес. Щойно ситуація прийде в норму, менструація повинна відновитися. Однак, якщо у вас виникли невластиві для вас виділення, біль, висока температура - за можливості зверніться до лікаря.

Ще одне запитання, яке хвилює багатьох жінок в армії - чи можна носити щоденні прокладки? За словами гінекологині, ці засоби в принципі шкідливі для здоров'я. Їх можна використовувати лише наприкінці менструації, коли виділення незначні, і носити лише кілька годин на день. Постійне використання щоденних прокладок може спровокувати порушення вагінальної мікрофлори, що стане причиною генітального кандидозу чи бактеріального вагінозу.

Поширені хвороби та медичні препарати на війні

Через неможливість прийняти душ та постійний стрес у жінок можуть розвиватися певні хвороби. Найпоширенішими серед них, за словами командирки взводу в підрозділі ЗСУ, ветеранки АТО, першої командирки жіночого взводу в українському війську Юлії Микитенко, є цистит та молочниця.

Вона рекомендує носити в своїй аптечці певний перелік ліків:

таблетки, які допомагають вилікувати інфекцію сечовивідних шляхів та кандидоз (наприклад, флуконазол);

ліки від циститу, який часто розвивається від походу в туалет під час вітряної і холодної погоди або на фоні молочниці (урофосцин, монурал тощо);

знеболювальні - від болю під час менструації тощо.

Гінекологиня Вікторія Бугро також наголошує, що на передовій у жінки можуть розвинутися різноманітні запалення не лише тому, що вона "посиділа на холодному", але й через банальний стрес, погану гігієну. Організм ослаблений, тому знижуються його захисні механізми. Як наслідок, можна захворіти на сальпінгіт (запалення внутрішніх статевих органів), вагініт (запалення вагіни), сальпінгоофорит (запалення придатків матки) тощо. Тому в аптечці також важливо мати антибіотики. Хоча б азитроміцин.

В мирному житті призначення антибіотиків без обстеження не рекомендовано, але в польових умовах, коли виникає сильний біль, такі ліки можуть врятувати від серйозних наслідків.

Рекомендує гінекологиня додати до аптечки вагінальні свічки з йоддицерином - вони ефективно борються з бактеріями, найпростішими мікроорганізмами, грибками. Свічки з хлоргексидином також мають антисептичну дію.

Про білизну та вплив бронежилету на молочні залози

На війну потрібно обирати таку білизну, в якій буде максимально зручно. Підійдуть навіть чоловічі боксери з бавовни. Але дуже важливо, щоб білизна була підібрана за розміром, не тиснула і не спадала.

Навіть якщо ви не носите ліфчик у повсякденному житті, коли жінка одягає спорядження і повинна йти чи бігти на довгі дистанції, дуже важливо одягнути хоча б спортивний бюстгальтер. На деякий час краще забути про мереживо і пуш-ап. Білизна не повинна тиснути, тому що через застійні явища і порушення лімфатичного відтоку молочні залози можуть набрякати, збільшуватися і боліти.

Але здоров'я грудей залежить не лише від правильно підібраної білизни. Дуже важливо не блокувати роботу потових залоз під пахвами, тому краще не використовувати дезодоранти, які здатні працювати до 48 годин чи більше. Потовиділення - важлива функція нашого організму і порушення цього процесу може бути шкідливим для тіла. Від запаху поту на передовій чудово захищають спеціальні вкладення чи ватні диски.

Не забувайте проводити огляд молочних залоз. Правильно промацати груди у вертикальному та горизонтальному положеннях, закинувши руку з боку оглядання за голову. Потім стиснути сосок і ареолу, щоб переконатися, що з них не витікає рідина.

Грудям можуть нашкодити і важкі плити бронежилета. Будь-яка травма може бути небезпечною, тому варто уникати механічних пошкоджень залоз та натирання сосків. Однак, бронежилет допоможе врятувати ваше життя - тому, навіть якщо вам з ним некомфортно, потрібно запам'ятати, що на війні пріоритети дещо змінюються.

Догляд за волоссям в окопі

Коли волосся заважає робити повсякденні справи, жінки роблять різноманітні зачіски. Однак, за словами Юлії Микитенко, на війні краще прибрати все зайве. Якщо ви не можете наважитися на коротку стрижку, кращим варіантом будуть афрокосички. Серед волонтерок та комбатанток вони досить популярні.

Найкомфортніше мити голову у польових умовах за допомогою твердого шампуня, який має вигляд звичайного мила.

Секс на фронті - які контрацептиви використовувати жінці

Війна жодним чином не відміняє той факт, що існують інфекції, які передаються статевим шляхом. Тому, якщо у військовослужбовиці немає постійного сексуального партнера, презервативи мати обов'язково.

Багато жінок в мирному житті використовують гормональну контрацепцію. Однак, Вікторія Бугро наголошує, що їх повинен підбирати лікар. Якщо є можливість поспілкуватися з гінекологом до відбуття на фронт, то контрацептиви у вигляді таблеток - найзручніший варіант. Також слід запам'ятати, на передовій можуть бути перебої з питною водою, що може призвести до збільшення ризику побічних ефектів від комбінованих оральних контрацептивів. Ризик ще збільшується, якщо жінка палить. Тому краще відмовитися від цигарок та пити якомога більше води, якщо ви хочете й надалі приймати гормональні контрацептиви.

Варто мати з собою препарати екстреної контрацепції на випадок, якщо ви не приймаєте оральні контрацептиви, а презерватив раптово порвався. Вони доступні і продаються без рецепту. Після незахищенного сексу їх потрібно прийняти не пізніше 72 годин.