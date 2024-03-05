"Жінки – теж люди!": військова розповіла про прояв сексизму з боку провідника "Укрзалізниці"

Поки ще триває моя післяопераційна відпустка, я курсую між Хмельницьким і Червоноградом, вирішуючи різні питання. І я була б не я, якби не втрапила в якийсь шкандаль.

Про це написала військовослужбовиця Ірина Бобик.

Вона звернулася до "Укрзалізниці" з проханням, щоб компанія повела інструктаж серед ваших провідників про недопустимість проявів сексизму на робочому місці.

"Сьогодні у Львові, при посадці пасажирів у поїзд ''Львів-Запоріжжя" 128 ЛБ НШ пан провідник, Ковбасюк Петро Петрович, відмовлявся розпочинати посадку пасажирок у вагон, аргументуючи, що першим має зайти чоловік-пасажир (чоловіка не було, і гурт пасажирок чекав на пероні)", – зауважила Бобик.

Бобик намагалася вирішити ситуацію мирно, нагадавши провіднику, що зараз 21 століття, в якому жінки – теж люди. Проте Ковбасюк не реагував. Вирішальним для чоловіка став аргумент про те, що жінка є чинною військовослужбовиця, зрештою він пропустив пасажирок у вагон.

"Я, звісно, розумію, що ситуація не кінець світу. Але я за те воюю, щоб у тилу мене змушували себе відчути недолюдиною на догоду магічному мисленню і давнім забобонам?", – наголосила вона.

Нагадаємо, в потязі “Укрзалізниці” пасажир чіплявся з поцілунками до жінки, а провідник відмовився пересадити її в купе до дівчат.

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