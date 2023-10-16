Кількість жінок у лавах ЗСУ за два роки зросла на 40%: у Міноборони розповіли подробиці

Чисельність військовослужбовиць у лавах Збройних сил України збільшилася на 40% порівняно з 2021 роком.

Про це Міністерство оборони України повідомило у Telegram 16 жовтня.

"За два роки кількість жінок у війську зросла на 12 тисяч – зараз проходить службу майже 43 тисячі військовослужбовиць", – зазначили у МОУ.

Скасовано усі обмеження

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Міністерство оборони скасувало всі обмеження для доступу військовослужбовиць до будь-яких посад.

Раніше жінки могли проходити службу на посадах переважно медичних спеціальностей, зв'язківців, бухгалтерів, діловодів і кухарів. На сьогодні жінка в армії може бути водієм, гранатометником, заступником командира розвідувальної групи, командиром бойової машини піхоти, ремонтником, кулеметником, снайпером тощо.

Що змінилось

Раніше контракт на проходження військової служби укладався жінками віком від 18 до 40 років, тоді як у чоловіків такого обмеження не було. На сьогодні представники обох статей можуть стати контрактниками у віці від 18 до 60 років.

Тривалість декретної відпустки, визначена в медичному висновку, зараховується до терміну вислуги у військовому званні.

Жінкам також надана можливість для здобуття військової освіти всіх рівнів. Зокрема, у 2019 році уряд дозволив вступати до військових ліцеїв дівчатам. Опановувати можна ті ж самі спеціальності, що й чоловікам, та в подальшому служити за широким переліком посад.

Крім того, Міноборони організувало системну роботу щодо підвищення рівня компетентності особового складу із забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків.

"Раніше тренінгів, семінарів, нарад, освітніх програм, круглих столів за участю міжнародних організацій, експертів і фахівців з питань рівноправності українського війська не проводилося. Нині ця робота відбувається постійно в усіх військових частинах", – зазначили у міністерстві.

Аспекти рівноправності

Аспекти рівноправності на сьогодні враховуються під час розроблення нормативно-правових актів. Так, усі документи, які розробляє Міноборони, проходять гендерну експертизу.

У МОУ запевнили, що фінансова складова питань щодо додаткових місць проживання, військової форми та вбиралень для організації належних умов несення жінками служби у лавах Збройних сил завжди проходить аналіз до етапу планування розподілу витрат.

Кожен командувач родів військ отримав штатного радника з гендерних питань. Також у системі Міноборони та ЗСУ введена функція відповідних позаштатних радників: 81 позаштатний, 74 – на громадських засадах.

Робота над матеріально-технічним забезпеченням військовослужбовиць триває. Ідеться, зокрема, про створення нових зразків військової форми й засобів індивідуального захисту з урахуванням антропометричних даних.

Також ведеться регулярна робота щодо заходів із запобігання сексуальним домаганням й іншим порушенням прав людини, зокрема гендерно зумовленим – домашньому насильству, дискримінації на робочому місці тощо.

Співпраця з міжнародними партнерами

Налагоджена співпраця з міжнародними партнерами: структурою ООН "Жінки в Україні", Організацією з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ), структурою НАТО, а також з національними громадськими організаціями.

"Україна продовжує інтегрувати стандарти НАТО у ЗСУ, зокрема, у сфері гендерної рівності. Ми чітко слідуємо принципам Резолюції Ради Безпеки ООН 1325 та стратегічним плануючим документам, які гарантують рівні права жінок і чоловіків у ЗСУ", – підкреслили в Міноборони.

Нагадаємо, жінки з фармацевтичною і медичною освітою після 1 жовтня зможуть безперешкодно виїжджати за кордон. Обмеження застосовуються лише для жінок, які працюють на державних посадах.

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