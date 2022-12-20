Жінки в Україні можуть отримати надбавку до пенсії: хто і скільки

В Україні деякі жінки можуть отримати дві надбавки до пенсії. Читайте більше про це в матеріалі ТСН.ua.

Йдеться про жінок-героїнь, чиї чоловіки захищали Батьківщину та загинули на фронті. Вони отримають відразу дві надбавки до пенсії — свою та загиблого.

Законопроєкт №8132 вже пройшов у Верховній Раді перше читання. Невдовзі, ймовірно, депутати проголовують за нього в другому читанні.

Звання матері-героїні в Україні отримують ті жінки, які виховали до 8-річного віку як мінімум п'ятьох дітей. При цьому, діти не обов'язково повинні бути рідними. Рахуються також і усиновлені малюки.

Такі жінки вже отримують надбавку до пенсії за особливі заслуги перед Україною. Однак, після прийняття нового закоропроєкту, вони зможуть отримувати ще й надбавку за свого загиблого на фронті чоловіка (за його особливі заслуги перед Україною).

Нагадаємо, що наразі розмір надбавки за особливі заслуги перед Україною становить 20-40% прожиткового мінімуму. Оскільки прожитковий мінімум від 1 грудня 2022 року виріс, тепер надбавка становить від 418 до 837 гривень. Цю суму сплачують разом з пенсією кожного місяця.

Також жінки, які мають звання матері-героїні можуть досроково вийти на пенсію (у 50 років). Однак вони повинні мати хоча б 15 років страхового стажу для цього.