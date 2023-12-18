Жінки, вчителі та студенти: у Верховній Раді готують жорсткі зміни щодо мобілізації

В Україні готуються до змін у мобілізації. Новий законопроєкт передбачає, що деякі категорії чоловіків втратять право на відстрочку. Так, стати на військовий облік повинні будуть поліцейські, працівники БЕБ та співробітники державної Пенітенціарної служби.

Остаточної редакції проєкту закону, який стосуватиметься мобілізації, ще немає. Робоча група з нардепів, представників Міноборони і Генштабу все ще узгоджує його положення. Про критичну важливість нарощування мобілізаційного резерву в один голос говорять і військові, і політики.

Президент Володимир Зеленський каже про необхідність "нагальних змін" в процесі мобілізації. "Всі в Україні розуміють, що в цій сфері потрібні зміни. І це питання не просто про кількість тих, хто може бути мобілізований", – заявив він.

ТСН.ua зібрав все, що наразі відомо про нововведення.

Напрацювання нового законопроєкту оприлюднила народна депутатка Мар’яна Безугла на своїй сторінці у Facebook. Законопроєкт містить умови, за яких визнаються особи, що мають право на відстрочку.

У чорновому варіанті документа право на відстрочку і звільнення від служби мають:

всі особи з інвалідністю

ті, хто має троє і більше дітей

якщо двоє військовослужбовців мають дитину, то один з них має відстрочку і право на звільнення (тобто, якщо жінка вирішує піти на військову службу, то чоловік таким чином може отримати відстрочку)

якщо у сім’ї є неповнолітня особа з інвалідністю

якщо у сім’ї є повнолітня недієздатна дитина з інвалідністю / дружина або чоловік / батьки дружини або чоловіка 1-2 групи (особа з інвалідністю сама обирає, кому відстрочка)

опікуни особи з інвалідністю 1-3 груп, яка визнана в судовому порядку недієздатною

вагітні жінки та жінки в декреті

тільки чинні нардепи, обрання депутатом – підстава для звільнення

жінки та чоловіки, чиї близькі родичі (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати або рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра) загинули або зникли безвісти під час АТО або відсічі збройної агресії проти України.

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Хто не підлягає і підлягає мобілізації

Згідно з новим законопроєктом, особи, які перебували в полоні, мають право на звільнення від військової служби. Звільнення може також стосуватися генералів за рішенням військового керівництва, а також осіб, які прослужили під час дії воєнного стану 36 місяців. Зокрема, ті, хто уклали короткостроковий контракт під час мобілізації (громадяни віком 18-25 років), також можуть мати підставу для звільнення від подальшої служби в армії.

Водночас, військовослужбовці, які були мобілізовані та звільнені, і строковики, не підлягають мобілізації протягом 6 місяців після звільнення.

Особи з інвалідністю і ті, хто був звільнений з полону, можуть мобілізуватись тільки за власним бажанням.

Чи проходитимуть жінки загальну підготовку

Напередодні Мар’яна Безугла зробила чергову гучну заяву про мобілізацію в Україні. Вона пропонує мобілізувати і жінок.

Зі слів парламентарки, Генштаб ЗСУ проти військового обліку жінок через "негатив".

"А гребти всіх підряд чоловіків, хворих, майже літнього віку в ТЦК СП — позитив? А вбивати штурмом посадок для галочки — позитив? А відмовлятися від будь-яких варіантів демобілізації та ротацій — позитив?" — написала Безугла.

За її словами, у разі запровадження військового обліку жінок і мобілізації їх на небойові посади, можна буде відкрити кордони і для українок, і для українців.

Мобілізація студентів

В Україні мобілізація торкнеться лише тих студентів чоловічої статі, яким виповнилося 30 років і які здобувають другу вищу освіту. На поточний момент студенти, які навчаються за денною формою в середніх спеціальних, середніх технічних і вищих навчальних закладах, мають право на відстрочку, а також одержувачі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, асистенти-стажисти, аспіранти й докторанти, які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти, незалежно від свого віку.

Студенту вручили повістку: що робити

Юристи радять прийти до ТЦК за повісткою. Однак з собою потрібно взяти такі документи:

паспорт з ідентифікаційним кодом;

військово-обліковий документ (приписне / тимчасове посвідчення / військовий квиток);

довідку, яка доказує навчання у виші на денній формі (зазвичай потрібна форма-20, яка замовляється у навчальному закладі);

повістку.

Посилення мобілізації торкнеться освітян

До складу ЗСУ планують призвати співробітників сфери освіти. Однак не всіх, а тільки тих, хто працює на неповну ставку.

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Водночас очільник комітету Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак переконаний, що забирати на війну вчителів, лікарів та інших важливих фахівців не зовсім правильно.

Примусова мобілізація: ухилянтів обмежуватимуть у правах

У новому законопроєкті щодо рекрутингу, мобілізації та проходження служби йдеться про те, що ухилянтів від мобілізації держава обмежуватиме в правах.

"У проєкті щодо рекрутингу, мобілізації та проходження служби два способи попасти в військо. Рекрутинг – тільки добровільно, мобілізація – примусово. Концепт в тому, що якщо ти доброволець, тебе держава обслуговує. Якщо ні, може застосувати примус. Якщо ти ухилянт – обмеження прав", – пояснила нардепка Безугла.

Про які саме обмеження прав йдеться – народна депутатка не вказує. Втім, за її словами, підхід примусу має бути для військовозобов'язаних, які відмовляються йти до військомату.

До рейдів ТЦК долучилась СБУ, повістки виписуватимуть сільські старости

Міністр оборони Рустем Умеров заявив, що сільські старости можуть особисто підписувати повістки для військовозобов'язаних.

"Сільський голова має право особисто формувати і підписувати повістки, згідно з постановою Кабінету міністрів за номером 352", - сказав він.

Менше винятків, більше обмежень

Тим часом співробітники СБУ долучилися до перевірок документів у Києві.

"Одночасно з цим представники ТЦК проводять перевірку військовозобовʼязаних громадян України, які можуть порушувати правила військового обліку", - зазначають в пресслужбі СБУ.

Зокрема, на початку грудня документи у військовозобов'язаних почали перевіряти працівники ТЦК під час рейдів у спортазалах Києва, Ужгорода та Львова.

На військовий облік також можуть взяти іноземців, які до отримання українського громадянства служили в збройних силах інших країн, а також особи, засуджені до тюремного ув'язнення за вчинення кримінальних злочинів.

Нові покарання

Крім того, заплановані "мобілізаційні" зміни в Кримінальний кодекс і Кодекс адмінпорушень, зокрема збільшення терміну арешту для порушників, штрафів, а також введення можливості заочно притягати їх до відповідальності.

Планується, що ТЦК отримають більше інструментів для перевірки військово-облікових документів громадян на вулицях, доправляння їх до військкоматів, оголошення в розшук.

Для цього вони вже не потребуватимуть участі поліцейських.

В деяких регіонах ці "новації" вже запроваджені як своєрідні "пілотні проєкти" де-факто. Представники ТЦК перевіряють документи, вручають повістки і навіть забирають військовозобов'язаних просто на вулиці.

Громадяни повинні мати при собі військово-облікові документи і пред'являти їх на вимогу співробітника ТЦК чи уповноваженого чиновника міської влади.

Серед можливих новацій – запровадження "Сертифіката захисника", фактично аналогу військового квитка, в мобільному застосунку "Дія". Оновлювати актуальні дані про себе в цьому застосунку військовозобов'язаний буде змушений кожні 60 днів.

Як можуть покарати чоловіків за ігнорування повістки

Адвокатка Тетяна Даниленко заявила, що ігнорування повістки, яка була вручена з дотриманням вимог закону, вважається порушенням правил мобілізації. Про це вона повідомила в коментарі NV.

Даниленко розповіла, що на військовозобов'язаного, який не прийшов до ТЦК та СП у зазначений у повістці час, можуть очікувати санкції:

адміністративна відповідальність згідно зі статтею 210−1 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП) — штраф у розмірі від 1 700 до 3 400 грн (3 400 — 5 100 грн для посадовців), якщо мова йде про повістку для уточнення даних або проходження ВЛК

кримінальна відповідальність передбачена за ухилення від призову на строкову військову службу, військову службу за призовом осіб офіцерського складу згідно зі статтею 335 ККУ — обмеження волі на строк до трьох років

кримінальна відповідальність за ухилення від призову осіб з-поміж резервістів в особливий період згідно зі статтею 336 ККУ — позбавлення волі строком від трьох до п'яти років, якщо мова йде про "бойову" повістку.

Коли можуть затримати військовозобов'язаного

Нацполіція має право здійснювати адміністративне затримання військовозобов'язаних, які порушили законодавство про мобілізаційну підготовку та мобілізацію та доставляти їх до ТЦК та СП, відповідно до статті 259 та 262 КУпАП, частина третя статті 38 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу".

Згідно зі статтею 210 та 210−1 КУпАП ТЦК та СП формує документи щодо порушення законодавства про військовий облік або мобілізацію та відправляє до поліції вимогу затримати військовозобов'язаного, який отримав повістку, проте не з'явився до військкомату. У результаті поліція може затримати через наявність матеріалів, що підтверджують вчинення адмінправопорушень. Адвокатка у разі відсутності відповідної вимоги та належних документів радить відмовлятися пройти до автомобіля чи проїхати із зазначеними особами.

Демобілізація. Чи буде вона?

Одне з найбільш дискусійних питань – це демобілізація військових, які воюють вже майже два роки. Це питання підіймалося ще рік тому, але вихід із ситуації влада так і не знайшла.Наразі дискусії продовжуються. Є пропозиції від депутатів встановити обмеження в 24 чи 36 місяців служби.