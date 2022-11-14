Жінки загинули, а немовля отримало важкі поранення: на Херсонщині окупанти обстріляли приватний будинок

У Херсонській області ворожий снаряд потрапив у приватний будинок. В результаті є загиблі та травмовані.

Про це повідомляє поліція Херсонської області.

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"Під час масованих обстрілів армією рф ворожий снаряд потрапив у будинок мирних мешканців. Під завалами опинилася родина. Дві жінки загинули, чотиримісячний хлопчик з тяжкими травмами перебуває в лікарні міста Кривий Ріг", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що на Горлівському напрямку на Донеччині в результаті обстрілів у Бахмуті одна людина дістала поранення. В місті вщент зруйновано приміщення Центру дітей та юнацтва, також пошкоджено цивільний будинок.

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