Жінку, яка випадково вбила 21-річного хлопця в Одесі, можуть випустити під заставу: деталі гучної справи

Жінку, яка випадково вбила 21-річного хлопця в Одесі, можуть випустити під заставу: деталі гучної справи

Підозрювана втекла після злочину, її знайшли у найближчій крамниці.

В Одесі жінку, яка застрелила хлопця, який нападав на неї, можуть випустити зі слідчого ізолятора під заставу у розмірі 248 тисяч гривень. Її версію подій суддя вважав правдоподібною.

Про це повідомляє місцеве видання "Думська".

Нагадаємо, інцидент трапився 6 лютого близько третьої ночі. Жінка поверталася додому і до неї підійшли двоє чоловіків. Одного з них вона вбила. Тут показання обвинуваченої та свідка, що вижив, розходяться.

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Жінка розповіла, що вона злякалася і подумала, що її грабуватимуть чи ґвалтуватимуть. Фігурантка дістала пістолет і вистрілила у повітря, але чоловіків це не зупинило. Один із них схопив її за руки. Обвинувачена вистрілила перед собою та втекла. Вона зупинилася тільки біля найближчої крамниці, бо там було освітлення.

Свою версію події розповів друг загиблого. Вони вийшли на прогулянку о третій ночі і раптом побачили жінку, яка їх дуже злякала. Вона нібито поводилася неадекватно, розмахувала пістолетом і погрожувала вбити.

Що вирішив суддя

Слідчий суддя Олександр Гарський вважав версію жінки більш переконливою. Він також зазначив, що підозри щодо першої статті 115 (навмисне вбивство) є спірними. Сумнівна також характеристика свідка. Чоловіка вже судили раніше за шахрайство, а наразі проти нього завели кримінальну справу за зберігання наркотиків.

Таким чином, свідчення свідка не викликають довіри. Також суддя зазначив, що зброю затримана купила у популярному інтернет-магазині для самооборони та дозвіл на неї не потрібен. Фігурантка явно не фахівець у зброї та не знала про можливу небезпеку від одного пострілу.

Суддя призначив заставу у розмірі 248 тисяч гривень.

Що відомо про підозрювану

Жінці 37 років, вона уродженка молдавського міста Бендери, а в Україні має дозвіл на проживання. Її чоловік — моряк. Офіційно не працевлаштована, але заробляє продажем майна. Має сина.. Чи притягувалася до адміністративної відповідальності – такої інформації прокурор не надав.

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