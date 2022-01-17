Жінку, яку шукали декілька днів у Житомирській області, знайшли мертвою у лісі

Жінка поїхала у відрядження, але додому не повернулася.

У лісовому масиві поблизу с. Березівки Житомирського району було виявлено тіло 33-річної бердичівлянки. Жінку розшукували чотири дні.

Про це повідомили у поліції Житомирської області.

Під час огляду фахівці не виявили видимих тілесних ушкоджень, які б вказували на причетність до загибелі жінки сторонньої особи. Причину смерті встановить експертиза. Усі обставини події перевіряють поліцейські.

Що відомо про зникнення

Жінка поїхала у відрядження до м. Новограда-Волинського та додому не повернулася. 11 січня близько 11:30 вона зателефонувала чоловікові та повідомила, що перебуває на автовокзалі у м. Житомирі та буде їхати до місця призначення. Відтоді вона на зв’язок більше не виходила.

Наразі встановлено, що жінка придбала квиток на автобус сполученням Житомир - Олевськ до м. Новограда-Волинського. Вона вирушила в дорогу, проте з невідомих причин вийшла з автобуса у с. Березівці Житомирського району на зупинці біля школи, не діставшись місця призначення. Подальше її місце перебування невідоме.

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Нагадаємо, в Ужгороді у власному будинку знайшли мертвою 37-річну жінку. Її ніхто не бачив ще від кінця грудня 2021 року. Втім, і рідні, і друзі, і колеги увесь цей час отримували від неї повідомлення та фото.

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