Жінку з інвалідністю звинуватили у фіктивному шлюбі: у чому причина

Підозрюваній загрожує позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років.
Під час перетину кордону з Польщею львівські правоохоронці звинуватили 46-річну жінку із інвалідністю у спробі незаконно вивезти за межі України свого фіктивного чоловіка.
Про це повідомили у поліції Львівської області.
У повідомленні йдеться, що жителька Івано-Франківської області, яка має інвалідність ІІ групи, уклала фіктивний шлюб зі своїм 41-річним знайомим, аби той міг уникнути мобілізації, виїхавши за кордон як особа, яка супроводжує у закордонній поїздці дружину з інвалідністю.
До розкриття цього злочину долучилися слідчі Яворівського районного відділу поліції, оперативники Управління міграційної поліції Львівщини спільно з співробітниками 7-го прикордонного загону Державної прикордонної служби України, за процесуального керівництва Яворівської окружної прокуратури.
“Слідчі повідомили зловмисниці про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) ККУ. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років. Досудове розслідування триває”, - повідомили у поліції.
Нагадаємо, в Одеській області викрили співробітників міграційної служби, які за гроші оформляли закордонні паспорти відсутнім в Україні військовозобов’язаним.
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