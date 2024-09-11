Жінку з інвалідністю звинуватили у фіктивному шлюбі: у чому причина

Підозрюваній загрожує позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років.

Під час перетину кордону з Польщею львівські правоохоронці звинуватили 46-річну жінку із інвалідністю у спробі незаконно вивезти за межі України свого фіктивного чоловіка.

Про це повідомили у поліції Львівської області.

У повідомленні йдеться, що жителька Івано-Франківської області, яка має інвалідність ІІ групи, уклала фіктивний шлюб зі своїм 41-річним знайомим, аби той міг уникнути мобілізації, виїхавши за кордон як особа, яка супроводжує у закордонній поїздці дружину з інвалідністю.

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До розкриття цього злочину долучилися слідчі Яворівського районного відділу поліції, оперативники Управління міграційної поліції Львівщини спільно з співробітниками 7-го прикордонного загону Державної прикордонної служби України, за процесуального керівництва Яворівської окружної прокуратури.

“Слідчі повідомили зловмисниці про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) ККУ. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років. Досудове розслідування триває”, - повідомили у поліції.

Нагадаємо, в Одеській області викрили співробітників міграційної служби, які за гроші оформляли закордонні паспорти відсутнім в Україні військовозобов’язаним.

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