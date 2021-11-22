Жінку з кровотечею навіть не оглянули: у Кременчуці чергова лікарка не вийшла на приймальний покій і кинула слухавку (відео)

Пацієнтку з кровотечею відправляли додому, щоб вона приходила на планове приймання аж у понеділок.
У Кременчуці у перинатальному центрі стався скандал. Жінку з кровотечею та болями тут навіть не оглянули, а відправили додому.
Про це повідомляє "Телеграф".
Місцева жителька розповіла, що їй відмовили у наданні невідкладної допомоги у Кременчуцькому перинатальному центрі. Як доказ своїх слів, вона оприлюднила відеозапис розмови акушерки приймального відділення з черговою лікаркою.
Інцидент стався у суботу, 20 листопада. У містянки з’явився біль внизу живота, піднялася температура та відкрилася кровотеча. Жінка швидку не викликала, щоб не гаяти час, а сама поїхала до перинатального центру, але там її навіть не оглянули.
Лікарка телефоном відмовилася приймати пацієнтку і навіть не поцікавилася, чи не була та вагітна, говорити з хворою чергова лікарка не схотіла, а просто кинула слухавку.
(Розмова акушерки з пацієнткою)
-Чули, що лікарка сказала?
- Ні, не чула.
- У жіночу консультацію йдіть на понеділок.
- Тобто, що в мене кровотеча, то нічого страшного, так?
- Не знаю…
- Тобто, пологовий будинок відмовляє мені в прийманні.
– Ну, вона не відмовляє.
– Як це вона не відмовляє? (акушерка телефонує лікарці ще раз) – А нехай дівчинка до вас у приймальне відділення підійде, вийдіть до неї!..
– У мене болить живіт! (пацієнтка)
- …З сьогоднішнього дня… Ну я розумію, що немає екстреної… Я зараз трубочку їй дам!
Але лікарка кинула слухавку до того, як акушерка встигла її передати пацієнтці. Містянка пішла з медзакладу, так і не отримавши допомоги. Наступного дня вона знайшла приватного гінеколога, який надав їй допомогу, і її стан поліпшився.
Журналісти звернулися за коментарем з приводу ситуації, що склалася, до очільника Кременчуцького перинатального центру Радоміра Сербіна. Він запропонував надіслати інформаційний запит.
Нагадаємо, що лікар-акушер однієї із тернопільських лікарень постане перед судом. Медика звинувачують у неналежному виконанні своїх професійних обов’язків, що призвело до смерті дитини.