Жінку з кровотечею навіть не оглянули: у Кременчуці чергова лікарка не вийшла на приймальний покій і кинула слухавку (відео)

Жінку з кровотечею навіть не оглянули: у Кременчуці чергова лікарка не вийшла на приймальний покій і кинула слухавку (відео)

Пацієнтку з кровотечею відправляли додому, щоб вона приходила на планове приймання аж у понеділок.

У Кременчуці у перинатальному центрі стався скандал. Жінку з кровотечею та болями тут навіть не оглянули, а відправили додому.

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Про це повідомляє "Телеграф".

Місцева жителька розповіла, що їй відмовили у наданні невідкладної допомоги у Кременчуцькому перинатальному центрі. Як доказ своїх слів, вона оприлюднила відеозапис розмови акушерки приймального відділення з черговою лікаркою.

Інцидент стався у суботу, 20 листопада. У містянки з’явився біль внизу живота, піднялася температура та відкрилася кровотеча. Жінка швидку не викликала, щоб не гаяти час, а сама поїхала до перинатального центру, але там її навіть не оглянули.

Лікарка телефоном відмовилася приймати пацієнтку і навіть не поцікавилася, чи не була та вагітна, говорити з хворою чергова лікарка не схотіла, а просто кинула слухавку.

(Розмова акушерки з пацієнткою)

-Чули, що лікарка сказала?

- Ні, не чула.

- У жіночу консультацію йдіть на понеділок.

- Тобто, що в мене кровотеча, то нічого страшного, так?

- Не знаю…

- Тобто, пологовий будинок відмовляє мені в прийманні.

– Ну, вона не відмовляє.

– Як це вона не відмовляє? (акушерка телефонує лікарці ще раз) – А нехай дівчинка до вас у приймальне відділення підійде, вийдіть до неї!..

– У мене болить живіт! (пацієнтка)

- …З сьогоднішнього дня… Ну я розумію, що немає екстреної… Я зараз трубочку їй дам!

Але лікарка кинула слухавку до того, як акушерка встигла її передати пацієнтці. Містянка пішла з медзакладу, так і не отримавши допомоги. Наступного дня вона знайшла приватного гінеколога, який надав їй допомогу, і її стан поліпшився.

Журналісти звернулися за коментарем з приводу ситуації, що склалася, до очільника Кременчуцького перинатального центру Радоміра Сербіна. Він запропонував надіслати інформаційний запит.

Нагадаємо, що лікар-акушер однієї із тернопільських лікарень постане перед судом. Медика звинувачують у неналежному виконанні своїх професійних обов’язків, що призвело до смерті дитини.