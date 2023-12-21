Жінку задушив, а співмешканку тримав у неволі: на Харківщині затримано зловмисника

Тіло вбитої жінки три дні пролежало у покинутому будинку.
На Харківщині повідомили про підозру чоловіку, якого підозрюють у вбивстві 45-річної жінки.
Про це повідомила пресслужба поліції Харківщини 21 грудня.
За даними слідства, чоловік за допомогою пакета задушив жінку, а щоб 19-річна співмешканка не повідомила про це до поліції, протягом трьох діб утримував дівчину у будинку.
"Кілька днів зловмисник тримав у неволі співмешканку, а потім вирішив втекти. Дівчина скористалася нагодою та звернулася до поліції", — сказано у повідомлення.
Тіло вбитої жінки три дні пролежало у покинутому будинку, кажуть у поліції. Підозрюваного взяли під варту. Тепер йому загрожує довічне ув'язнення.
Нагадаємо, у Львові 37-річний чоловік скоїв жорстоке вбивство. Тепер наступні 11 років він проведе у в'язниці.
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