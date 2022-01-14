Жінку затисло в авто: у Харківській області сталася масова аварія

На дорозі зіткнулося п'ять автомобілів.

Вранці, 14 січня, Харківській області сталася масова ДТП за участі п'яти автівок: є постраждалі.

Про це повідомила пресслужба ДСНС.

Аварія сталася у Чугуївському районі. Там зіштовхнулися п'ять авто: ВАЗ 2106, Daewoo Lanos, Volkswagen Caddy, Kia Sportage і ТАТА.

В результаті зіткнення постраждав водій та двоє пасажирів "ВАЗ 2106". Серед них і 6-річна дівчинка.Її 26-річна мати опинилась затиснутою понівеченими конструкціями авто. Жінку деблокували за допомогою спецзасобів. Травмованих шпиталізували до Харківської лікарні швидкої та невідкладної допомоги.

Як повідомлялося, смертельна аварія сталася в Мелітополі. За попередньою інформацією, легковик на великій швидкості увігнався в дерево близько першої години ночі. Удар був такої сили, що автівку буквально розірвало навпіл. Чоловік та жінка, що були в салоні, від отриманих травм загинули.

Двоє людей загинули в нічній аварії у Мелітополі

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