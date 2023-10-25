Жіночі купе з’являться ще у чотирьох поїздах: перелік та вартість

"Укрзалізниця" додає жіночі купе ще в чотири пасажирські поїзди.

"Укрзалізниця" масштабує свій пілотний проєкт та додає жіночі купе ще в чотири пасажирські поїзди.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Так, від 15 листопада жіночі купе стануть доступні ще в 4 поїздах:

№17/18 Харків - Ужгород;

№29/30 Київ - Ужгород;

№3/4 Запоріжжя - Ужгород;

№26/236 Одеса - Рахів.

Купити квитки у жіночі купе можна буде у застосунку "Укрзалізниці" від 27 жовтня. Глибина продажу 20 діб.

Зазначено, що як і раніше, місця відповідно маркуватимуться в застосунку, а посадка до таких купе буде відкрита тільки жінкам та дітям до 5 років включно.

Вартість проїзду в жіночих купе не відрізняється від стандартної у вагонах аналогічного класу того ж поїзда.

"У середньому такі купе заповнюються на 93%. За 4 місяці ми реалізували вже 25 тис. квитків. Тому, як і обіцяли, збільшуємо кількість поїздів, де буде доступна ця послуга. Обирали "довгі" рейси, де подорожує багато жінок із дітьми, а також підключили до проєкту нові напрямки: Одесу, Запоріжжя, Івано-Франківськ, Рахів", – зазначив голова правління АТ "Укрзалізниця" Євген Лященко.

Нагадаємо, від літа 2023 року жіночі купе функціонують у чотирьох пасажирських поїздах: №81/82 Київ – Ужгород, №41/42 Дніпро – Трускавець, №75/76 Київ – Кривий Ріг, №15/16 Харків – Ясіня.

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