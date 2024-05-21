Жінок-медиків і фармацевтів більше не прийматимуть на роботу без "військового квитка": подробиці

Уряд скасував норму, яка дозволяла жінкам-медикам працювати без військового обліку до 2026 року.

Український уряд виключив норму, згідно з якою жінки-медики або фармацевти, які не мають військово-облікових документів, могли влаштовуватися на роботу до кінця 2026 року як невійськовозобов'язані. Відповідні зміни було внесено постановою Кабінету міністрів від 16 травня №563.

Про це пише "Судово-юридична газета".

Виключена норма передбачала, що жінки, які здобули профільну освіту за медичним або фармацевтичним фахом і які не перебували на військовому обліку в територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, тобто не отримували військово-обліковий документ, могли працевлаштовуватися за фахом як невійськовозобов'язані до кінця 2026 року.

Водночас чинними залишаються норми, за якими керівники державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій повинні повідомляти ТЦК про жінок, які працюють у них, отримали медичну освіту і не перебувають на військовому обліку.

Непрацевлаштовані жінки самостійно прибувають до відповідного ТЦК з метою взяття їх на військовий облік.

Жінки, які мають спеціальність або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, визначеною в переліку, затвердженому Міністерством оборони, та придатні до проходження військової служби за станом здоров'я і віком, беруться на військовий облік військовозобов'язаних на загальних засадах за їхнім бажанням.

Нагадаємо, в Україні набув чинності новий закон про мобілізацію. Те, що оновити дані мають абсолютно всі чоловіки призовного віку, зрозуміло, втім, є пункти в новому законі і щодо жінок. Їм теж потрібно стати на облік або оновити дані. Кого це стосується та чи можлива зараз мобілізація жінок — читайте в ексклюзиві TSN.ua.

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