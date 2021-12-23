Жінок певних професій зобов’язані стати на військовий облік: як це буде відбуватися

Жінок певних професій зобов’язані стати на військовий облік: як це буде відбуватися

Алгоритм не відрізняється від того, який уже діє для постановки на військовий облік військовозобов'язаних чоловіків.

У Командуванні Сухопутних військ повідомили алгоритм постановки на військовий облік жінок визначених професій, для яких, відповідно до наказу Міноборони це стане обов’язком.

Про це розповів на спеціальній пресконференції військовий комісар Київського обласного територіального центру комплектування Валерій Куценко.

За його словами, цей алгоритм нічим не відрізняється від того, який уже діє для постановки на військовий облік військовозобов'язаних чоловіків.

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Відповідно до визначеного Міноборони переліку професій жінки-працівниці повинні стати на військовий облік за спорідненими військово-обліковими спеціальностями.

“Наприклад, бухгалтер. Вона повинна, по-перше, повідомити свого керівника підприємства. По-друге, вона повинна з'явитися до територіального центру комплектування протягом 2022 року”, - розповів військовий комісар.

Серед документів, які потрібно буде подати:

заява про постановку на облік;

паспорт;

ідентифікаційний код;

свідоцтво про одруження (якщо є);

свідоцтво про народження дітей (якщо є);

свідоцтво про закінчення навчального закладу;

довідка з роботи із вказанням, на якій спеціальності вона працює на цей час.

“Начальником територіального центру комплектування за місцем її реєстрації буде прийняте рішення, чи вона підлягає військовому обліку. Якщо вона підлягає обліку, то буде направлена для проходження військово-лікарської комісії за місцем свого проживання”, - пояснив Валерій Куценко.

За його словами, усі підприємства, установи та організації незалежно від форми власності повинні вести первинний облік військовозобов'язаних, враховуючи розширений перелік професій для жінок з різних сфер діяльності - загалом 35 категорій. Фізичні особи такий облік не ведуть.

Нагадаємо, у Командуванні Сухопутних військ пояснили мету такого рішення та назвали умови, за яких українок можуть призвати на службу.

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