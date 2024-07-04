"Жирна" здобич: українські бійці знищили новий і дорогий радар РФ (відео)

Втрати ворога у техніці стрімко зростають
ЗСУ ударом ракети HIMARS знищили новий російський радар артилерійської розвідки Яструб-АВ. Завдання виконали оператори 140-го розвідувального батальйону ЗСУ.
Про це пише журналіст Юрій Бутусов.
"Такі радари виготовляються поштучно, це дорогий та цінний вид бойової техніки", – зазначив він.
Раніше український бронетранспортер виробництва Нідерландів YPR-765 бригади "Сталевий Кордон" продемонстрував себе під рясним вогнем противника на відкритій замінованій місцевості. Він впевнено прорвався на наші позиції, щоб замінити воїнів та евакуювати поранених.
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