Жирні цілі: ЗСУ ліквідували спецпризначенців елітного підрозділу "Сєнєж" - Мережа

У Чернігівській області українські захисники, ймовірно, ліквідували групу російських спецпризначенців зі 322-го центру спеціальних операцій "Сєнєж", які діяли у складі Головного управління Генерального штабу ЗС Російської Федерації (ГРУ РФ).

Про це пишуть анонімні телеграм-канали.

Телеграм-канал "Корюківські партизани" 30 липня опублікував фото двох убитих окупантів, які начебто були російськими спецпризначенцями.

"Корюківські партизани передають вітання рєбятам із "Сєнєжа". П.С. був дуже хороший "loot", - йдеться у дописі.

Ще один телеграм-канал "Офіцер" уточнив, що українські сили під час відбиття атаки російської ДРГ не зазнали особових втрат.

"Хлопці не лише віджарили ДРГ на Чернігівщині, більше того, зробили це без втрат в особовому складі, немає 200 та 300. Чотирьох забаранили одразу, пʼятий скоріш за все здох по дорозі назад. Варто зазначити, що хоч і елітний підрозділ, а спалились як дурні, занадто вільно себе почували", - зазначив лейтенант ЗСУ "Алекс".

Анонімний російський телеграм-канал написав, що 28 липня група спецпризначенців "Сєнєж" потрапила в засідку на півночі Чернігівської області, виконуючи диверсійно-розвідувальне завдання в Семенівському районі. "Задвохсотилися" 5 окупантів. Це - 2 майори, 2 капітани й 1 старший лейтенант.

Нагадаємо, у Генеральному штабі ЗСУ опублікували дані щодо втрат російської армії станом на 1 серпня 2024.

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