Житель Буковини пішов у СЗЧ на цілий рік: суд ухвалив суворе покарання

Чоловіка засуджено за дезертирство на п’ять років і один місяць ув'язнення.

Житель Чернівецької області отримав п'ять років позбавлення волі за те, що пішов у СЗЧ (самовільне залишення частини) і цілий рік не з'являвся на службі.

Про це передає "Главком" з посиланням на рішення суду.

Ігор М. був мобілізовий у березні 2023 року. Його уже колишня дружина, з якою чоловік ще на той час проживав, розповіла, що вже через місяць після мобілізації, повертаючись додому із дитиною після гостин у сестри, виявила ексчоловіка вдома. Той заявив, що пішов у СЗЧ.

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Весь рік Ігор М. жив з колишньою дружиною та дитиною, ходив на роботу та заробляв гроші для сімʼї. Мачуха обвинуваченого повідомила суду, що пасинок "приїхав додому, ні від кого не ховався, працював". Лише через рік, 3 квітня 2024 року, його затримали правоохоронці.

Суд врахував, що Ігор. М негативно характеризується по місцю служби і перебуває на обліку у лікаря нарколога із діагнозом гостра алкогольна інтоксикація. Водночас, його сусіди про чоловіка відкликаються позитивно. Також він має на утриманні двох малолітніх дітей.

"Суд визнає обставиною, яка пом`якшує покарання обвинуваченого його щире каяття, яке виразилось у тому, що він повністю визнав свою вину та щиро жалкує про скоєння ним правопорушення, в процесі досудового та судового розгляду справи давав правдиві показання, які сприяли органам правосуддя встановити істину по справі", – йдеться у вироку.

Чоловіка засуджено за дезертирство на п’ять років і один місяць ув'язнення.

Раніше стало відомо що буде з СЗЧівцями, які не повернуться на службу до 1 січня.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський підписав закон про можливість поновлення служби без кримінального покарарання після першого СЗЧ.

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