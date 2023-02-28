Житель Черкас і двоє киян за 200 доларів продавали росіянам персональні дані українців: фото

Кіберфахівці Служби безпеки викрили в Києві схему продажу персональних даних українських громадян. Ділками виявилися двоє киян і бізнесмен із Черкас.

Як розповіли в СБУ, зловмисники створили спеціалізовану інтернет-платформу і телеграм-бот, до яких "зливали" паспортні дані, номери телефонів і автомобілів, що належали мешканцям різних регіонів України.

Для отримання доступу до електронних баз даних замовники купували "підписку" на відповідні інтернет-ресурси. Ділки пропонували придбати "абонемент" на місяць вартістю до 200 доларів.

Для пошуку клієнтів використовували спеціально створені телеграм-канали, а оплату отримували на криптогаманці.

Серед потенційних замовників інтернет-послуг були представники російських спецслужб, які шукали конфіденційну інформацію про військовослужбовців Сил оборони, кажуть в СБУ.

Внаслідок слідчо-оперативних дій затримано організатора злочинної схеми. Ним виявився підприємець із Черкас, який придбав спеціалізоване серверне обладнання для збору та обробки персональних даних. До незаконної діяльності він залучив двох мешканців столиці, які допомагали йому зі створенням і адмініструванням онлайн-сервісів.

Під час обшуків за адресами проживання зловмисників виявлено комп’ютерне обладнання та інші речові докази злочину.

Наразі організатору схеми повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 361-2 Кримінального кодексу України (несанкціонований збут інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в електронно-обчислювальних машинах (комп’ютерах), захищеної відповідно до чинного законодавства).

Вирішується питання щодо обрання фігуранту запобіжного заходу і повідомлення про підозру його спільникам.

Наразі триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.

Нагадаємо, кількість російських кібератак на Україну зросла уп'ятеро, порівнюючи з 2020 роком.

Читайте також: