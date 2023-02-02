Житель Харківщини постачав до РФ запчастини для військових субмарин, з яких обстрілюють Україну: фото

СБУ викрила ділка, який обійшов санкції РНБО та постачав до РФ комплектувальні частини для військових підводних човнів.

Кіберфахівці СБУ викрили українського ділка, який попри заборону РНБО постачав до Росії товари подвійного використання. Ці деталі використовувалися на підводних човнах російського флоту, які задіяні у ракетних ударах по цивільній інфраструктурі України.

Про це повідомили в СБУ.

За матеріалами слідства, зловмисником виявився мешканець Харківщини.

Щоб обійти заборону на військово-технічне співробітництво з РФ, він створив свою компанію, яка закуповувала товари подвійного призначення в українських підприємств і під виглядом "цивільних приладів" постачав їх до Росії.



Втім, як встановила СБУ, насправді продукція використовувалася для оснащення російського флоту. Зокрема, для обладнання підводних човнів, з яких росіяни запускають ракети по Україні.



Після повномасштабного вторгнення ділок намагався налагодити новий канал доставки товарів до РФ через треті країни. Втім, завдяки реакції СБУ цьому вдалося запобігти.



Наразі фігуранту повідомлено про підозру за статтею 333 Кримінального Кодексу України (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю).



За скоєне йому загрожує обмеження волі на строк до п'яти років.

Нагадаємо, на Полтавщині двоє переселенців на замовлення РФ "полювали" на HIMARS: зрадників викрила СБУ.

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