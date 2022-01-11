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Житель Харкова, який раніше набив на лобі "Кернес живий", зробив тату із портретом Порошенка на сідницях

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Житель Харкова, який раніше набив на лобі "Кернес живий", зробив тату із портретом Порошенка на сідницях

скріншот з відео / Євген Івашко, Tik Tok

Харків'янин Євген зазначив, що тату ще не завершене. Повністю воно буде готовим 17 січня. 

Харків'янин Євген, який раніше у пам'ять про мера Геннадія Кернеса набив на лобі фразу "Кернес живий", тепер зробив тату на сідницях із зображенням п'ятого президента України Петра Порошенка. 

Про це чоловік написав на своїй сторінці в Instagram. 

Житель Харкова на відео заявив, що зробив татуювання з нагоди повернення Петра Порошенка до України. 

Чоловіку на сідницях "набили" портрет експрезидента України Петра Порошенка та ґрати. Внизу на сідницях у чоловіка підпис: "У в'язниці сьогодні макарони". 

Харків'янин Євген зазначив, що тату ще не завершене. Повністю воно буде готовим 17 січня. 

Обережно, відео 18+

Нагадаємо:

  • Харків'янин Євген, який у пам'ять про мера Геннадія Кернеса набив на лобі фразу "Кернес живий", пояснив, навіщо це зробив. Хлопець розповів ТСН, що зробив тату абсолютно серйозно, а на такий крок його наштовхнув сон, у якому був покійний очільник міста.

  • Згодом блогер Євген Івашко вирішив позбутися тату "Кернес живий", яке він набив на лобі після смерті очільника Харкова. Вже за пів року хлопець вирішив стерти історичний напис.

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