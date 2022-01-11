Житель Харкова, який раніше набив на лобі "Кернес живий", зробив тату із портретом Порошенка на сідницях

Житель Харкова, який раніше набив на лобі "Кернес живий", зробив тату із портретом Порошенка на сідницях

Харків'янин Євген зазначив, що тату ще не завершене. Повністю воно буде готовим 17 січня.

Харків'янин Євген, який раніше у пам'ять про мера Геннадія Кернеса набив на лобі фразу "Кернес живий", тепер зробив тату на сідницях із зображенням п'ятого президента України Петра Порошенка.

Про це чоловік написав на своїй сторінці в Instagram.

Житель Харкова на відео заявив, що зробив татуювання з нагоди повернення Петра Порошенка до України.

Чоловіку на сідницях "набили" портрет експрезидента України Петра Порошенка та ґрати. Внизу на сідницях у чоловіка підпис: "У в'язниці сьогодні макарони".

Харків'янин Євген зазначив, що тату ще не завершене. Повністю воно буде готовим 17 січня.

Обережно, відео 18+

Нагадаємо:

Харків'янин Євген, який у пам'ять про мера Геннадія Кернеса набив на лобі фразу "Кернес живий", пояснив, навіщо це зробив. Хлопець розповів ТСН , що зробив тату абсолютно серйозно, а на такий крок його наштовхнув сон, у якому був покійний очільник міста.

Згодом блогер Євген Івашко вирішив позбутися тату "Кернес живий", яке він набив на лобі після смерті очільника Харкова. Вже за пів року хлопець вирішив стерти історичний напис.

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