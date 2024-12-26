Житель Хмельниччини намагався продати на інтернет-аукціоні цінний артефакт: як його покарали

Під час перевірки правоохоронні органи встановили дані продавця та вилучили артефакт.

На Хмельниччині попередили незаконний продаж на інтернет-аукціоні артефакту часів Великого переселення народів. А саме, срібної накладки епохи Великого переселення народів 425−450 років.

Про це повідомили у Офісі Генерального прокурора.

За інформацією, знахідку мешканець Хмельниччини намагався продати на одному з інтернет-аукціонів. Керівництво музею виявило цей факт і звернулося із заявою до прокуратури.

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"Предмети подібного стилю, який має назву "стиль Сьоздала", вважають показником інтернаціональної моди варварських еліт того часу, а їх розповсюдження маркує стрімкий рух цілих народів", – йдеться в повідомленні.

В Офісі зазначили, що географія поширення таких знахідок різноманітна — Волинь, Крим, Скандинавія, Угорщина, Німеччина, Північна Франція. Проте це рідкісні, одиничні екземпляри, яких на сьогодні немає у колекції музею.

Наразі призначено комплексну комісійну та мистецтвознавчу експертизу, а також експертизу сплавів і металів.

Нагадаємо, в Україні показали унікальний артефакт, якому 500 років.

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