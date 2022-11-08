Житель Івано-Франківська вкрав їжу та ліки, призначені для ЗСУ та переселенців, і продавав їх на ринку

Чоловік виманив в настоятеля церкви продукти, а також вкрав волонтерську допомогу в місцевому театрі.
Житель Івано-Франківська постане перед судом за те, що вкрав гуманітарну допомогу, призначену для ЗСУ і переселенців, і продавав її на місцевому ринку.
Про це повідомили у прокуратурі Івано-Франківської області.
За даними слідства, обвинувачений у червні цього року обманом заволодів продуктами харчування і викрав медикаменти та інші речі, які призначались для потреб ЗСУ та внутрішньо переміщених осіб.
Чоловік збрехав настоятелю церкви, сказавши, що збирає продукти для українських військових, а після отримання харчів на майже 90 тис. грн розпорядився ними на власний розсуд.
Також під час охорони приміщення театру в Івано-Франківську він дізнався, що там зберігається гуманітарна допомога та незаконно виніс її для власного збагачення. Серед викраденого - медичні засоби та медикаменти на понад 80 тис. грн
Продукти та викрадені товари зловмисник намагався продати на місцевому ринку.
Щодо чоловіка до суду скерували обвинувальний акт за фактом шахрайства та крадіжки гуманітарної допомоги в умовах воєнного стану (ч. 1 ст. 190, ч. 4 ст. 185 КК України).
Гуманітарна криза в Україні
За даними ООН, майже 18 мільйонів українців, або понад 40% населення України потребують гуманітарної допомоги.
Постійна координаторка ООН і гуманітарна координаторка в Україні Деніз Браун заявила 18 жовтня про "повне спустошення" в районах, які постраждали від війни, і масштаби гуманітарної кризи там, що постійно змінюються. Представниця ООН висловила глибоку стурбованість майбутнім настанням зими.
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