Житель Івано-Франківська вкрав їжу та ліки, призначені для ЗСУ та переселенців, і продавав їх на ринку

Чоловік виманив в настоятеля церкви продукти, а також вкрав волонтерську допомогу в місцевому театрі.

Житель Івано-Франківська постане перед судом за те, що вкрав гуманітарну допомогу, призначену для ЗСУ і переселенців, і продавав її на місцевому ринку.

Про це повідомили у прокуратурі Івано-Франківської області.

За даними слідства, обвинувачений у червні цього року обманом заволодів продуктами харчування і викрав медикаменти та інші речі, які призначались для потреб ЗСУ та внутрішньо переміщених осіб.

Чоловік збрехав настоятелю церкви, сказавши, що збирає продукти для українських військових, а після отримання харчів на майже 90 тис. грн розпорядився ними на власний розсуд.

Також під час охорони приміщення театру в Івано-Франківську він дізнався, що там зберігається гуманітарна допомога та незаконно виніс її для власного збагачення. Серед викраденого - медичні засоби та медикаменти на понад 80 тис. грн

Продукти та викрадені товари зловмисник намагався продати на місцевому ринку.

Фото: Прокуратура Івано-Франківської області

Щодо чоловіка до суду скерували обвинувальний акт за фактом шахрайства та крадіжки гуманітарної допомоги в умовах воєнного стану (ч. 1 ст. 190, ч. 4 ст. 185 КК України).

Гуманітарна криза в Україні

За даними ООН, майже 18 мільйонів українців, або понад 40% населення України потребують гуманітарної допомоги.

Постійна координаторка ООН і гуманітарна координаторка в Україні Деніз Браун заявила 18 жовтня про "повне спустошення" в районах, які постраждали від війни, і масштаби гуманітарної кризи там, що постійно змінюються. Представниця ООН висловила глибоку стурбованість майбутнім настанням зими.

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