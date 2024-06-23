Отримав повістку і виїхав: житель Києва вигадав, як понад 2 роки ховатись від мобілізації

У Тернополі до 3 років позбавлення волі засудили жителя Києва, який від 2022 року уникав мобілізації.

Про це йдеться у вироку Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області.

За даними суду, у березні 2022 року житель Києва тимчасово переїхав на Тернопільщину, де став на військовий облік. Житель Києва пройшов ВЛК, яка визнала його придатним до мобілізації. 31 березня 2022 року він отримав повістку та повинен був прибути до ТЦК, проте ухилився від мобілізації та повернувся до Києва, замість прибути до військкомату.

На суді чоловік свою провину заперечив. Він зазначив, що у березні 2022 року тимчасово перебував на Тернопільщині. Там він прибув до РТЦК та СП, де він пройшов ВЛК.

"Після чого йому було виписано повістку та він прибув на годину та час, що зазначені у повістці, повідомив, що хворіє гепатитом С, після чого йому було виписано направлення до лікарні. 21.03.2022 він з`явився до лікарні для здачі аналізів. 28.03.2022 його обуло виписано з лікарняної установи, після чого він одразу з`явився до РТЦК, де його відправили на 29.03.2022, оскільки був кінець робочого дня. 31.03.2022 йому видали повістку на 01.04.2022 і цього ж дня сказали з`явитися на 06.04.2022. Вказаного числа він поїхав до місця проживання, а саме до м. Київ, де він прибув до місцевого ТЦК, а саме, 11.04.2022", - йдеться у свідченні жителя Києва.

Працівник ТЦК на суді пояснив, що підсудний тиждень перебував у лікарні. Його було виписано та видано акт про задовільний стан здоров`я для пред`явлення у РТЦК та СП.

Суд визнав чоловіка винним за статтею 336 ККУ та засудив до 3 років позбавлення волі.

Вирок суду

Нагадаємо, на Дніпропетровщині чоловік відмовився від мобілізації, бо його брат уже служить у ЗСУ.

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