Житель Краматорська здавав окупантам позиції ЗСУ, після чого їх обстріляли ракетами: фото

Житель міста Краматорська Донецької області співпрацював з російськими спецслужбами, яким здавав позиції українських військових.

Чоловік передавав ворогові інформацію про обстріли у Краматорську і мапу, на якій вказав розташування приміщень та військової техніки ЗСУ на території однієї з військових частин в місті. Після цього окупанти вдарили по українських військових ракетами.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора України.

"Громадянин України у березні 2022 року встановив на свій мобільний телефон застосунок і зареєструвався там, щоб надавати інформації про розташування Збройних сил України та інших військових формувань представникам Російської Федерації та підконтрольним їй НЗФ", - йдеться у повідомленні.

У відповідному мобільному застосунку колаборант вступив у змову з працівниками ФСБ РФ. Від березня до 26 квітня 2022 року підозрюваний передавав російській спецслужбі дані щодо обстрілів у м. Краматорську.



Також він отримав від працівника російської ФСБ завдання з’ясувати дані про розташування приміщень та військової техніки Збройних сил України на території однієї з військових частин у Краматорську. Чоловік у своєму телефоні наніс на мапу відповідні дані і надіслав працівникові ФСБ. Окрім того, підозрюваний передав ворогові координати розташування військової частини ЗСУ, після чого російські військові завдали по ній ракетного удару.

Зловмисникові повідомлено про підозру у незаконному поширенні інформації про розміщення ЗСУ за ч. 3 ст. 114-2 КК України. Суд обрав йому запобіжний захід - тримання під вартою.

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