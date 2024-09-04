Житель Львівщини отримав три повістки, але військові частини не брали його на службу: чоловіка покарали

У Львівській області до 3 років позбавлення волі засудили 41-річного чоловіка, якого спочатку військові частини відмовлялись брати на службу, а згодом він проігнорував повістку, оскільки був нетверезий.

Про це йдеться у вироку Стрийського міськрайонного суду Львівської області.

За даними суду, чоловік 16 вересня 2023 року пройшов ВЛК, яка визнала його придатним до служби. Житель Львівщини повинен був прибути у жовтні 2023 року до ТЦК, проте ухилився від мобілізації.

На суді чоловік провину визнав та розкаявся. Він зазначив, що ВЛК визнала його придатним до мобілізації. Чоловік отримав повістку на 18 вересня 2023 року і прибув до військкомату. Житель Львівщини зазначив, що його "возили по різним частинах, однак ніхто його не прийняв. Потім йому дали повістку на 03.10.2023. 03.10.2023 він просидів цілий день в ТЦК, однак його нікуди не відправили і сказали прийти 04.10.2023. 04.10.2023 він не прийшов, бо був у стані алкогольного сп`яніння".

Суд встановив, що чоловіка дійсно відмовились брати на службу дві військові частини. Одна із них не вказала причини відмови, а в іншій її пояснили, що "його не прийняли у зв`язку з низьким морально-діловими якостями".

Суд визнав чоловіка винним за статтею 336 ККУ і засудив до 3 років позбавлення волі.

Вирок суду

Нагадаємо, на Полтавщині хотіли мобілізувати чоловіка із діагнозом "розумова відсталість".

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