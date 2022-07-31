Житель Миколаєва "зливав" дані про ЗСУ і об'єкти інфраструктури окупантам

Мешканець Миколаєва передавав інформацію про позиції і дислокацію Збройних сил, а також координати об’єктів міської інфраструктури російським спецслужбам. Своєю чергою, окупанти використовували це, аби завдавати ракетних ударів по Миколаївщині.

Про це повідомило управління СБУ у Миколаївській області.

Під час обшуку узловмисника вилучили мобільний телефон, з якого він передавав інформацію ворогові.

Чоловіка затримали та повідомили йому про підозру у вчиненні злочину за статтею "поширення інформації щодо розташування підрозділів ЗСУ з метою передачі вказаної інформації державі, що здійснює збройну агресію стосовно України".

Нагадаємо, в Миколаївській області платитимуть по 100 дол. свідомим громадянам, які повідомлятимуть про російський корегувальників ракетних обстрілів. Кім опублікував інструкцію, як здати зрадника та отримати гроші.

Очільник ОВА Кривого Рогу Олександр Вілкул також обіцяє громадянам грошову винагороду за надання інформації про шпигунів і зрадників, які працюють на Російську Федерацію.

Читайте також: